Esposa de Daniel Alves exclui fotos com o jogador das redes

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, excluiu de seu perfil no Instagram quase todas as fotos nas quais o atleta aparecia. O lateral-direito brasileiro está preso preventivamente desde a última sexta-feira (20), em Barcelona, acusado de agressão sexual.

Entre as postagens excluídas do perfil de Joana Sanz estão, por exemplo, imagens da modelo junto com o jogador na última Copa do Mundo, disputada no Catar. Apesar de quase todas as publicações terem sido apagadas, algumas fotos de Joana e Daniel ainda aparecem no perfil, como propagandas e registros mais antigos do casal.

Logo após a prisão de Daniel, Joana chegou a fazer uma publicação no Instagram com uma legenda que trazia a palavra “juntos” escrita em inglês. Dias depois, já em uma outra postagem, a modelo fez um story no Instagram com a frase “Coração, aguente tanta dor”, que foi classificada por alguns veículos de imprensa como um apoio ao futebolista. Entretanto, ela afirmou ser mentira que estaria apoiando o atleta.

– Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo. “Coração, aguente tanta dor” é de mim para mim mesma – escreveu.

Daniel está preso preventivamente na Espanha desde o último dia 20 de janeiro e enfrenta uma acusação de agressão sexual que teria praticado contra uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro do ano passado. A situação do atleta se complicou depois que as autoridades espanholas detectaram contradições em suas falas sobre o ocorrido.

Na última segunda-feira (23), o jogador foi transferido para uma prisão que abriga presos preventivos. O Pumas, time mexicano que o lateral-direito defendia desde julho do ano passado, anunciou sua demissão logo após o caso vir à tona.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Fernando Bizerra Jr