Esposa de ex-jogador morre após passar mal no velório do marido

O município de Santa Bárbara d’Oeste viveu uma trizteza dupla neste final de semana (23). Nesta sexta-feira (23), o ex-jogador do Corinthians, Ademir José Gonçalves, morreu aos 75 anos. Neste sábado (23), durante o velório do marido, a viúva Elisabeth Bagnoli Gonçalves passou mal e também veio a óbito após ser levada para o hospital da cidade.

A prefeitura não informou a causa da morte do ex-jogador, mas confirmou que Elisabeth não resistiu após sofrer um infarto e faleceu na madrugada deste sábado. O casal deixa os filhos Gustavo Bagnoli Gonçalves, que é ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste, e Bruno Bagnoli Gonçalves.

A administração municipal emitiu uma nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Ademir Gonçalves e informou que o corpo dele foi velado no Velório Municipal Berto Lira. Já o sepultamento ocorreu no início da tarde deste sábado, no Cemitério Campo da Ressurreição (Central). Não há informações sobre o enterro de Elisabeth.

QUEM FOI ADEMIR?

Ademir Gonçalves foi secretário municipal de Esportes de Santa Bárbara nas gestões do ex-prefeito José Maria de Araújo Junior. Como atleta, jogou no Corinthians, onde foi campeão paulista de 1977, além do União Barbarense, XV de Piracicaba e Guarani, todos de São Paulo.

Ademir começou a carreira nas categorias de base do União Barbarense, time de Santa Bárbara. Foi campeão da Divisão Intermediária de 1967, que hoje seria a Série A3 do Paulista. Passou pelo XV de Piracicaba e foi transferido para o Corinthians, onde foi titular na campanha do título de paulista em 1977.

