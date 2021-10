Esposa de Faustão mostra bastidores do programa do apresentador na Band

Luciana Cardoso trabalhou nos bastidores do Domingão do Faustão, na TV Globo, por quase 10 anos

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, mostrou os bastidores do novo programa do apresentador na Band, que tem estreia prevista para o início de 2022.

“Tá chegando! Tudo feito com muito amor por essa equipe nota 1000”, escreveu na legenda.

Luciana trabalhou nos bastidores do Domingão do Faustão, na TV Globo, por quase 10 anos. Ela cuidava das demandas do marido, além de ajudar no desenvolvimento de quadros do programa.

Fonte Metropoles