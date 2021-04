Esposa de Michael Schumacher põe mansão à venda para custear tratamento

A esposa do ex-piloto Michael Schumacher colocou a mansão da família à venda, de acordo com informações da revista alemã Bunte. O valor da propriedade, localizada em Gland, na Suíça, é de 58,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 400 milhões).

A venda da mansão serviria para ajudar nas despesas relacionadas ao tratamento do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Desde que sofreu um acidente em dezembro de 2013, quando bateu a cabeça, após cair enquanto esquiava nos Alpes franceses, Schumacher necessita de cuidados especiais. Segundo o jornal inglês The Mirror, o valor gasto pela família com despesas médicas chega a R$ 20 milhões por ano.

A família do ex-piloto refere-se à propriedade como uma “casa dos sonhos”, descrita por agentes imobiliários como “extraordinária, em um local tranquilo e protegido”, possui 20.000m², um grande estábulo e foi adquirida em 2002, quando o alemão estava prestes a faturar seu quinto título mundial.

Mansão da família Schumacher, localizada na Suíça Foto: Reprodução

Este não é o primeiro imóvel de que a família de Schumacher irá se desfazer. Uma casa de férias e um jatinho já foram vendidos e ambos renderam em torno de 25 milhões de libras, totalizando mais de R$ 196 milhões.

A família do ex-piloto tem procurado manter sigilo em torno do real estado de saúde dele e de sua atual moradia. De acordo com a imprensa internacional, tudo indica que Schumacher esteja morando em Maiorca, na Espanha.