Esposa de Willis nega que Demi Moore foi morar com o casal

Emma Heming Willis, atual esposa do ator Bruce Willis, negou que a atriz Demi Moore tenha se mudado para a residência do casal para auxiliar nos cuidados da saúde do ator. Demi já foi casada com Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal.

A notícia havia sido divulgada pelo site americano Radar Online, que teria conversado com uma fonte próxima aos artistas. Rapidamente espalhou-se pela mídia mundial. Emma, no entanto, mostrou-se incomodada ao se deparar com a manchete e compartilhou por story do Instagram, desmentindo-a.

– Parem logo com isso. Isso é tão idiota. Por favor, parem – escreveu a modelo de 44 anos.

Ex e atual esposa já chegaram a dividir a casa em outro momento. Durante a fase crítica da pandemia de Covid-19, Demi e as três filhas que teve com Willis se mudaram para a residência do ator na Califórnia. Todos conviveram juntos durante a quarentena.

Bruce Willis e Demi Moore se casaram em novembro de 1987 e ficaram juntos por 13 anos. Em 2009, o ator se casou com a modelo Emma Heming, com quem tem duas filhas.

O astro de Hollywood, de 67 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal. A doença pode ser hereditária ou espontânea e é caracterizada pela degeneração do lobo frontal e, por vezes, o lobo temporal do cérebro.

Fonte: Pleno News/ Fotos: RINGO CHIU/EFE/EFEVISUAL // EFE/Ursula Dueren