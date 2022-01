Esposa do apresentador Léo Batista morre na piscina de casa

A esposa do apresentador Léo Batista, da TV Globo, morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, no último sábado (29). Leyla Chavantes Belinaso tinha 84 anos e foi encontrada na piscina da residência, localizada em Jacarepaguá.

A morte foi confirmada pela polícia e pela TV Globo, que tem contrato com Léo Batista desde 1970.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma equipe foi acionada e chegou à casa jornalista neste sábado para uma ocorrência de afogamento. A PM informou que “de acordo com o marido da vítima [Leo Batista], a mesma estava à beira da piscina e ele no interior da residência. Ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água”.

“De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo”, informou a PM.

Ao site, a TV Globo informou, neste domingo (30), que Leyla Chavantes Belinaso morreu após sofrer um infarto.

Veja a ocorrência:

DATA: 29/01/2022

HORÁRIO INICIAL: 19:40

HORÁRIO FINAL: —

OCORRÊNCIA: Afogamento (00.005)

ENVOLVIDOS:

VÍTIMA: Leyla Chavantes Belinaso (ÓBITO)

NASC.: 25/02/1937.

DINÂMICA:

A guarnição procedeu até o endereço informado, onde fez contato com o marido da vítima, o jornalista João Baptista Belinaso, conhecido como o apresentador da Rede Globo de Televisão Léo Baptista. O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito. O jornalista fez contato com a emissora que trabalha e a PMERJ foi acionada. Está presente no local a vtr ASE 413 do CBMERJ. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo. Os policiais estão aguardando a assessoria de imprensa do apresentador para procederem até a 32ª DP. Aguardando maiores informações.

Fonte: A informação foi dada pelo portal Uol.