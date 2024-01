Esposa do Faraó dos Bitcoins é presa nos Estados Unidos

A venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, foi presa em uma operação realizada na última quarta-feira (24), em Chicago, nos Estados Unidos. A prisão dela ocorreu por meio de uma colaboração entre a Polícia Federal do Brasil, o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.

Mirelis, que estava foragida há 2 anos e meio, estava de forma ilegal nos Estados Unidos, além de ter um mandado de prisão em aberto no Brasil emitido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A venezuelana é acusada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

A esposa de Glaidson era considerada foragida desde 2021, quando o marido foi preso na Operação Kryptos. Em nota ao portal G1, a defesa de Mirelis disse que o motivo da detenção dela nos Estados Unidos “foi uma irregularidade formal em seu visto, o que era de seu desconhecimento e de seus advogados, e que está em vias de ser esclarecido”.

SOBRE O CASO DO FARAÓ DOS BITCOINS

Glaidson dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, foi preso em 2021 após uma investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) apontar que sua empresa, a GAS Consultoria Bitcoin, prometia lucros de 10% ao mês nos investimentos em bitcoins, mas que nem chegava a investir em criptomoedas. Na verdade, o lucro de clientes era pago com dinheiro de outros.

Com o passar do tempo, Glaidson teria adquirido uma fortuna. Em uma casa em Búzios, no Rio de Janeiro, por exemplo, mais de R$ 7 milhões foram apreendidos pela polícia. Já em uma mansão no Rio, uma quantia ainda maior foi achada: R$ 13,8 milhões em dinheiro, e até barras de ouro.

A respeito de Mirelis, a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estimou que ela, Glaidson dos Santos e demais sócios da GAS Consultoria tenham movimentado cerca de R$ 38 bilhões em um esquema de pirâmide financeira e lesado investidores de criptomoedas. Entre 2021 e 2023, a apuração apontou que ela teria sacado mais de R$ 1,2 bilhão de bitcoins.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo das Redes Sociais