Esposa e filhas de Rodrigo Faro também testam positivo para Covid-19

Após Rodrigo Faro testar positivo para a Covid-19 e ser internado para a realização de exames no Hospital Moriah, em São Paulo, foi a vez da família do apresentador também ser diagnosticada com a doença causada pelo coronavírus. A informação foi divulgada por Danilo Faro, irmão e assessor de imprensa do clã, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Em nota, Danilo ressalta que seu irmão não apresenta sintomas mais graves, e, por esse motivo, recebeu alta e já está em casa, onde ficará cumprindo a quarentena nos próximos dias. “Vera Viel, esposa de Rodrigo, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo”, revela.

Veja o comunicado completo:

Rodrigo Faro foi vacinado com a primeira dose do imunizante no dia 25 de junho. Vale lembrar, entretanto, que a imunização completa só acontece cerca de 15 dias depois da segunda dose naqueles imunizantes que são de dose dupla. Nos que são de única dose, o mesmo período é necessário para o organismo desenvolver a imunidade.