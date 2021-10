Esquadrilha da Fumaça presta homenagens nos céus de Belém

Em 78 anos de existência, esta foi a primeira vez que sete caças Tucano da Força Aérea Brasileira vieram a Belém para prestar homenagens por ocasião do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. As homenagens começaram neste sábado, 9, nos céus de Belém.

Pela manhã, os oficiais aviadores foram abençoados por um sacerdote com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Base Aérea de Belém. À tarde, a Esquadrilha da Fumaça prestou sua primeira homenagem, sobrevoando os céus de Belém, especialmente na área da Basílica Santuário de Nazaré, onde havia uma grande multidão de fiéis que se preparavam para participar da solene missa de abertura da Trasladação, ocorrida às 18h, na Capela do Colégio Gentil Bittencour, a 150 metros da Paróquia de Nazaré.



Os fiéis presentes se emocionaram com as evoluções dos Caças Tucano, nas cores verde, azul e amarelo, que, amanhã estarão novamente prestando homenagens à Virgem e ao povo paraense, com evoluções antes e durante a realização do 229º Círio, uma das surpresas deste ano que se alia à quebra do protocolo no final da manhã deste sábado, 9, quando, ao ser retirada do Glória da Basílica Santuário, a imagem original foi levada pela nave central da igreja até as escadarias, onde, pela primeira vez, abençoou a multidão que estava do lado de fora.



Dom Alberto Taveira Corrêa, que estava na missa desta noite, no Gentil Bittencour – ele que ainda convalesce de uma cirurgia delicada feita no final de agosto -, disse que a quebra do protocolo foi uma “inspiração impressionante e positiva, porque pela primeira vez a imagem de Plácido foi até à porta da Basílica. Mas a emoção que tivemos hoje foi única. Nossa Senhora é chamada Maria do povo e como igreja e diretoria, querermos que ela esteja perto do povo”. Dom Alberto estava com batina branca, ofício da festa, mas sentado em uma confortável cadeira. As cerimônias estão sendo presididas por Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Imagens: Basílica Santuário/Ronabar