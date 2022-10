Esquadrilha da Fumaça volta a fazer homenagens no Círio de Nazaré

Pela segunda vez, a Esquadrilha da Fumaça estará em Belém para participar das homenagens à Virgem de Nazaré que, no próximo domingo, celebra mais um Círio. Sete aeronaves Super Tucano da Força Aérea Brasileira chegam à Base Aérea de Belém no próximo sábado. No domingo, a esquadrilha fará evoluções em frente à Estação das Docas por ocasião da passagem da Berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

De acordo com a Aeronáutica, a ideia é que essa homenagem se torne tradição. Ademais, as evoluções da Esquadrilha da Fumaça em Belém integram a programação referente aos 200 anos de Independência do Brasil.

No ano passado, os Super Tucanos da Aeronáutica fizeram evoluções inclusive sobre a Basílica Santuário de Nazaré, deixando imagens que ficarão inesquecíveis nas memórias de quem foi assistir à apresentação em homenagem à padroeira do povo paraense que carrega Jesus, o Salvador do Mundo, em seus braços.

Imagem: Erison Júnior/Ronabar