Esquema de fiscalização, segurança e fluidez no trânsito mobilizará mais de 50 agentes da Semob, no domingo

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), mobilizará 52 agentes de trânsito na fiscalização, interdição e orientação para garantir a segurança viária de eleitores e a fluidez no trânsito, no domingo, dia 30, no 2° turno das eleições.

Serão destacadas 12 viaturas (seis de manhã e seis à tarde) e nove motocicletas (quatro de manhã e cinco à tarde). A Semob contará também, com agentes nas dependências do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Almirante Barroso, e na Central de Rádio da Semob, no Terminal Mangueirão.

A operação se iniciará a partir de 6 horas da manhã e irá até às 21 horas. “Teremos equipe destacadas para interditar e orientar o trânsito no local escolhido para a comemoração dos apoiadores do candidato vencedor”, esclarece o supervisor de Operação e Fiscalização da Semob, Elias Jardim.

Interdição de vias

A partir das 8 horas, a Semob interditará a travessa Pirajá, entre a rua do Arame e Visconde de Inhaúma. Duas viaturas e quatro agentes estarão a postos, até às 17 horas, para viabilizar o acesso seguro à Central de atendimento ao Eleitor (CAE), localizada no perímetro interditado.

Ao contrário do 1° turno, na eleição no domingo, 30, a Semob não atuará na interdição das vias de acesso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Segundo informou o supervisor, os agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran/PA) ficarão responsáveis pelo acesso ao tribunal.

Fiscalização – No 2º turno, vão ser priorizados os locais problemáticos como, na área da Augusto Montenegro, em virtude das ocorrências registradas no 1º turno. “Condutores fecharam as entradas e saídas das seções, com estacionamento irregular”, pontua Elias Jardim.

O supervisor esclarece, que a fiscalização para coibir estacionamento irregular ocorrerá a partir das 7 horas e até às 17h, no trecho entre o trevo do Satélite até a Maracacuera. “Uma equipe ficará fixa no Sest/Senat e outra viatura em ronda para coibir a prática de estacionamento irregular”.

Desvios – Os itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado nas imediações do Tribunal Regional Eleitoral serão desviados temporariamente da seguinte forma: rua João Diogo, Trav. São Pedro, rua Avertano Rocha, Av. 16 de Novembro, a destino.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob