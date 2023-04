Esquema de segurança é reforçado nas praias no feriado de Tiradentes

Com a grande procura da população em busca das praias e balneários do estado neste feriado prolongado de Tiradentes (21), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os órgãos parceiros ampliou o policiamento e as ações de prevenção em todo o Pará.

Desde a sexta-feira (21) mais de 30 municípios paraenses já contam com o reforço no efetivo local com objetivo de garantir tranquilidade e bem-estar de banhistas. Com ações que devem se prolongar até a próxima segunda-feira (24) com retorno de condutores, a operação mobiliza mais de 900 agentes para ostensividade e fiscalização de trânsito e também em estabelecimentos comerciais e restaurantes.

Em Salinópolis, nordeste paraense, o clima ensolarado e a maré tranquila deste sábado (22) atraía diversas famílias na faixa de areia. Frequentador há mais de 20 anos das praias de Salinópolis, o farmacêutico Ronaldo Marques elogia a atuação dos órgãos.

“Acho muito boa. Onde a gente passa pela cidade encontra uma viatura dos órgãos de segurança. Eu gosto de trazer a família umas duas vezes ao ano para relaxar e sinto a segurança vendo todo esse aparato”, destacou.

Quem também aproveitou foi a estudante de pedagogia Débora Bueno, que enfrentou 600 km de Imperatriz (MA) só para desfrutar do litoral paraense. “Está sendo muito bom, principalmente pelas crianças que adoram água e estão se divertindo. Essa é a nossa segunda vez aqui e está sendo ótimo”, ressaltou.

O secretário adjunto de gestão operacional da Segup, Luciano de Oliveira, reforça que o intuito é a prevenção e repressão da criminalidade. “O Sistema de Segurança Pública do Pará é atento a todos os feriados, já que em nossa realidade local implica deslocamento de boa parte da população de Belém para destinos conhecidos, sendo um deles Salinas. Além dos reforços designados por todas as instituições do sistema, são articuladas ações integradas no sentido de reprimir a poluição sonora, crimes ambientais, área de exclusão para proteger as tartarugas, sinalização da faixa de areia, reforço da polícia judiciária e ostensividade, tudo que sirva para melhorar o nível de segurança da população que se desloca para esses destinos”, finaliza.

A operação Tiradentes reúne agentes das Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito (Detran-PA), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

