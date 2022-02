Esquentou! Eli e Maria inauguram edredom no BBB22. Veja reação da casa

Eles estrearam os cobertores da casa mais vigiada do Brasil e foram alvo de risadas dos brothers Vyni e Brunna pelo barulho

O clima na casa mais vigiada do Brasil esquentou, mas não estamos falando de brigas. A temperatura do quarto Lollipop subiu após Maria e Eli irem para debaixo do edredom. Os brothers presentes no quarto, Vyni e Bruna, riram assim que tudo acabou e não deixaram de reclamar do barulho.

“Vocês aceitam água? Acabou de acontecer uma pornografia aqui do meu lado”, disse Vyni. Ao lado da cama do casal, Brunna foi acordada no susto no meio do ato. Ela também comentou sobre isso quando os colegas de confinamento terminaram. “Eu estava dormindo e a almofada caiu nas minhas coisas e eu levei um susto”, disse rindo.

O cearense continuou com os comentários: “Ainda bem que foi a almofada, né, eu aqui rezando o pai nosso e ouvindo isso. O bom que a trilha sonora de tudo foi a minha tosse”. Apesar de estar doente, o que tem levantado suspeitas dos internautas sobre um diagnóstico de Covid, o brother, em determinado momento, forçou a tosse para ver se os companheiros notavam que ele ainda estava acordado. Contudo, não obteve sucesso.

No final das contas, todos riram sobre o que havia acontecido. “Ainda bem que tinha alguém rindo, porque eu não ia aguentar até amanhã pra rir”, disse a dançarina. “Eu aqui me engasgando no catarro e ele se engasgando de outra coisa. Tacou o foda-se mesmo né, o povo dormindo e a gente gritando alto pra todo mundo ouvir”, completou Vyni.

Por: Léo Dias / Metrópoles