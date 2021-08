Esquentou por aí? Invista em sucos saudáveis que turbinam a saúde

Já pensou em otimizar sua saúde por meio de um delicioso e prático suco? Existem alimentos que unidos em um único copo podem fornecer excelentes benefícios ao organismo.

Para ajudá-lo a fazer as escolhas certas para cada objetivo, especialistas trouxeram receitas simples que podem compor o cardápio diário. Veja a seguir.

Melhora a digestão

Ingredientes:

Suco de 2 laranjas

1 pedaço pequeno de gengibre

1 folha de couve

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

“A laranja facilita a produção do suco gástrico, o gengibre tem poder anti-inflamatório, enquanto a couve ajuda a equilibrar o trânsito intestinal. Juntos, são um curinga, auxiliando no processo gástrico”, informa Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição e pós-graduada em nutrição clínica esportiva e vigilância sanitária pela UNG (Universidade de Guarulhos).

Intensifica a imunidade

Ingredientes:

5 morangos

5 mirtilos

200 ml de água de coco

1 colher (de sopa) de linhaça dourada em pó

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva.

“Além do morango e mirtilo, que são ricos em vitamina C, essa bebida tem linhaça dourada, uma semente com ação anti-inflamatória que expulsa as toxinas do organismo de forma mais rápida”, diz a nutróloga Karla Confessor, formada pela Universidade Gama Filho, com mestrado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e pós-graduação pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Ação desintoxicante

Ingredientes:

1/2 cenoura com casca

1/2 maçã com casca

1/2 beterraba

200 ml de água

Modo de preparo: higienize todos os ingredientes e bata com a água no liquidificador. Beba em seguida.

“A maçã é rica em vitaminas B, C e E, e em ácido fólico, que promove a desintoxicação hepática. A fruta ajuda na digestão, no controle do colesterol e alivia problemas gastrointestinais. Já a beterraba é rica em vitaminas A, B, C e minerais como sódio, potássio, zinco, magnésio e ferro, atuando na prevenção de doenças e do envelhecimento dos tecidos”, esclarece Luanna Caramalac Munaro, pós-graduada em nutrição pela Clínica Funcional – VP.

Imagem: iStock

Garante mais energia

Ingredientes:

Suco de 1 limão

4 fatias grandes de abacaxi

1 colher (de sopa) de linhaça

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

“Há combinações altamente energéticas. O uso de frutas ricas em vitamina C, como laranja, limão e kiwi, ajuda a aumentar a energia e disposição. Unidas a alimentos termogênicos, como gengibre, e ricos em fibras, como linhaça, aveia e cenoura, ajudam a evitar a fadiga e garantem um bom rendimento ao longo do dia”, fala Soares.

Efeito anti-inflamatório

Ingredientes:

1 polpa de acerola

1 laranja

5 morangos

250 ml de chá verde

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Não adoce.

“Incluir sucos anti-inflamatórios no dia a dia ajuda a limpar o organismo e a desinflamar o corpo. Chá verde é um potente antioxidante e associado a acerola, que é rica em vitamina C, potencializa muito mais”, explica Confessor.

Melhora a pele e fortalece imunidade

Ingredientes:

1 fatia de melancia

4 morangos

1 pedaço pequeno de gengibre

1 ramo de hortelã

1 pitada de canela

200 ml de água

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e beba em seguida.

“O morango é rico em antioxidantes, por isso colabora com a beleza da pele. Já a melancia, com grande quantidade de água em sua composição, ajuda na hidratação do organismo e no funcionamento dos rins. A composição do suco tem um alto valor nutricional que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico”, confirma Munaro.

Imagem: iStock

Função diurética

Ingredientes:

150 ml de chá de hibisco gelado, coado e sem adoçar

5 fatias de melancia

Folhas de hortelã

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

“Para melhorar o funcionamento renal, aumentar o volume urinário e auxiliar na diminuição do inchaço e retenção de líquidos, vale apostar em sucos diuréticos. Frutas como melancia, abacaxi, maçã e limão combinadas com ervas como hibisco e cavalinha podem render combinações gostosas e funcionais”, destaca Soares.

Antes de se exercitar

Ingredientes:

1/2 beterraba

1 laranja espremida

1/2 cenoura

1 colher (de sopa) de linhaça

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e beba em seguida.

“Essa combinação é um excelente energético, por isso é indicado antes de exercício físico. Dá combustível por longos períodos, além disso, ajuda a regular a pressão arterial e a proteger o coração”, diz Confessor.

Suco verde curinga

Ingredientes:

2 folhas de couve

1 limão espremido

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Modo de preparo: junte todos os ingredientes no liquidificador e bata com a água. Beba em seguida, sem coar.

“A couve está na lista dos alimentos mais saudáveis: é um excelente anti-inflamatório e antioxidante, auxilia o processo de desintoxicação hepática, tem ainda propriedades antivirais e antidepressivas. Rica em vitaminas A, K, C, B6, B1, B2 e B3 e nutrientes como cálcio, potássio, ferro e fósforo, a couve também tem ácido graxo ômega 3, fibras e proteínas. Portanto, esse suco é um aliado da saúde”, destaca Munaro.