Esquerda longe das redes

Desde às 17h de ontem, segunda-feira, 01, caravanas estavam a quadra do Colégio Ideal, em Belém, onde aconteceu a Convenção da Federação Brasil da Esperança, com militantes do PT, PCdoB e do PV, que apresentaram seus candidatos e candidatas para as eleições de 2022. Contudo, as redes sociais do PT Pará não transmitiram o evento, impossibilitando assim que os lulistas e demais apoiadores dos partidos reunidos no local, tivessem acesso ao que ocorreu por lá. Em tempo, o PT paraense encalhou em 3.843 seguidores no Instagram e 14 mil no Facebook. Noo canal do Youtube, há apenas 269 inscritos.