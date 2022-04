Essa semana inicia as inscrições para oficinas no Curro Velho e Casa da Linguagem

Neste mês de abril, inicia um novo módulo de oficinas no Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem, serão 26 oficinas presenciais e três virtuais, divididas entre linguagens de artes visuais, audiovisual, cênicas, música e verbal.

As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, mediante apresentação de comprovante de matricula no ato da inscrição. Já para o público universitário e alunos de escola particular e demais pessoas, será cobrada uma taxa de R$ 20 reais.

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 6 de abril ao dia 20, do mesmo mês nos espaços do núcleo curro velho e casa da linguagem. As oficinas tem data para começar dos dias 25 de abril a 13 de maio.

Foto: Jader Paes / Agência Pará