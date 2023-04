Está aberta a exposição “Manifestações Culturais do Brasil” no Museu de Arte Sacra

Está aberta a exposição “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva da Cultura dos Povos”, na Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra do Pará, em Belém. A mostra está repleta de fotos, vídeos, objetos de museus, sons e um rico acervo composto por peças de colecionadores e artesãos.

O público presente terá a oportunidade de conhecer mais de 800 peças expostas que tem o objetivo de proporcionar experiencias interativas com o patrimônio imaterial de todas as regiões do país.

A capital paraense é a primeira cidade do Norte do País a receber a mostra, que apresenta os 52 bens culturais registrados como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Dos 52 bens culturais apresentados, 11 são do Norte e destes, quatro exclusivamente paraenses: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festividades do Glorioso São Sebastião na região do Marajó, Carimbó e Modo de fazer Cuias do Baixo Amazonas.

A mostra propõe uma síntese da cultura imaterial brasileira, apresentada com textos informativos , legendas em português, inglês e espanhol, permitindo maior compreensão sobre a importância desses bens para a cultura brasileira. Além disso, tudo textualmente exposto, é também apresentado em braile. Para viabilizar uma acessibilidade mais abrangente, um intérprete de libras faz o acompanhamento e monitoria da visita a grupos que apresentem esta demanda. Há ainda, objetos com caráter multissensorial, apresentados como elemento facilitador para a manipulação e a experiência concreta, principalmente para pessoas com deficiências sensoriais (visuais e auditivas), intelectuais e com comprometimentos neuromotores.

Serviço

A visitação é gratuita e ficará em Belém até o dia 18 de junho.

Foto: Mário Quadros/ Ascom Secult