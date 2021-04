Está “bombado”, fortão? Cuidado: polícia apreendeu suplementos vencidos e falsificados

Suplementos para melhorar o desempenho muscular, falsificados e vencidos, que eram comercializados em Belém e em Ananindeua, foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (23), por policiais civis da Diretoria de Polícia Metropolitana, durante a operação Vênus.

O objetivo da ação foi desarticular empresas que vendiam produtos de suplementos falsificados ou fora da validade, que deixavam em risco a saúde dos usuários. As diligências foram realizadas em depósitos, supermercados e lojas especializadas, em diversos pontos da Região Metropolitana de Belém. O pessoal que frequenta academias – a maioria não aceita isso – e toma esses suplementos para ficar “bombado”, pode estar com a saúde prejudicada se consumiu produtos ilegais.

No bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, um depósito que fazia a distribuição dos produtos para todo o Estado do Pará foi fiscalizado e as equipes da Polícia Civil apreenderam produtos falsificados, fora da validade e de procedência duvidosa. Documentos também foram apreendidos.

No bairro do Umarizal, uma loja de suplementos teve parte dos seus produtos apreendidos. Uma quantidade relevante de itens vendidos ou estocados estava fora de validade. Alguns suplementos estavam com a data de validade alterada. Até um carimbo utilizado para o crime foi apreendido. No total, nove locais foram fiscalizados. As investigações continuam.

Policiais civis e técnicos verificaram as irregularidades e apreenderam os suplementos vencidos e falsificados

Fonte: VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão