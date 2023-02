Está cada vez mais difícil saborear um bom feijão nas refeições. Preços disparam

Após encerrar o ano passado em alta, segundo as novas pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA os paraenses começaram 2023 (Janeiro) pagando ainda mais caro pelo preço do quilo de feijão. Neste início de ano, a Cesta Básica voltou a ficar mais cara, puxada principalmente pelas fortes altas nos preços da maioria dos produtos que a compõem, com destaque para o feijão, que registrou a maior alta entre todos os itens pesquisados.



Com este novo aumento verificado no mês passado, no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses, o preço médio do quilo de feijão também acumula um reajuste expressivo e bem acima da inflação calculada para o mesmo período.



O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do quilo de feijão em supermercados da capital paraense. Nos últimos 12 meses, a trajetória de preços médios do produto comercializado em supermercados de Belém não foi uniforme e apresentou a seguinte trajetória: Em Janero/2022, o preço médio do quilo do produto foi comercializado a R$ 6,33; encerrou o ano passado (Dezembro/2022) sendo comercializado em media a R$ 7,84 e, no mês passado (Janeiro/2023) foi comercializado em média a R$ 9,62.



Com isso, o preço do quilo de feijão apresentou alta expressiva de 22,70% no mês passado (Janeiri/2023) em relação ao mês de Dezembro/2022. Ainda segundo as análises do Dieese, no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Janeiro/2023-Janeiro/2022), o preço médio do feijão acumulou alta de quase 52,00%, percentual muito superior à inflação calculada em 5,71% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Com o anúncio de reajuste do Salário Mínimo, os preços dispararam mais ainda, no entanto, os órgãos de defesa do consumidor, até então, nada fizeram para conter esses abusos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar