Presos três suspeitos de tentar embarcar explosivos no Aeroporto Internacional de Belém

Três homens foram presos preventivamente pela Polícia Federal no início da tarde desta segunda-feira, 12, na operação Hefesto. Eles são suspeitos de tentar embarcar uma mala com explosivos em voo no Aeroporto Internacional de Belém.

Os artefatos foram apreendidos no sábado, 10, para serem periciados pela PF, após o esquadrão antibomba da Polícia Militar neutralizar o material, eliminando risco de explosão.

Dois alvos foram abordados ainda na aeronave, em voo procedente de Macapá/AP, às 14h10. Outro foi preso no Aeroporto Internacional de Belém, à espera dos outros dois. Na casa dele, em Ananindeua, também foi feita busca e apreensão, tendo sido encontrada grande quantidade de artefatos semelhantes aos apreendidos no sábado.

Os três homens foram levados à Superintendência Regional da PF no Pará, onde foram ouvidos e, em seguida, encaminhados ao Sistema Prisional.

O CASO

Na manhã do último sábado, a Polícia Federal foi acionada por conta da presença de uma mala com dez explosivos cilíndricos improvisados. A bagagem seria despachada em voo de Belém a Macapá, mas foi vistoriada pelo raio X do aeroporto, que atestou o risco. Com auxílio do canil do esquadrão antibombas, a Polícia Militar desmantelou os artefatos. Eles poderiam ser acionados durante o voo, causando um desastre aéreo.

Uma análise preliminar da perícia da PF sugere serem explosivos pirotécnicos, mas o laudo ainda está em curso e o material vai passar por análise química. A investigação também aponta para a possibilidade de que os artefatos seriam usados um show musical. A investigação continua em andamento.

Os presos serão indiciados por expor aeronave a perigo e por possuir artefato explosivo.

O nome da operação, Hefesto, faz referência ao deus das armas e do fogo, na mitologia grega.

Imagens: Ascom/SRPF

Imagens: Reprodução