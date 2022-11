Estação Cultural de Icoaraci realiza programação gratuita em alusão ao Dia Estadual do Carimbó

Em alusão ao Dia Estadual do Carimbó, nesta quinta-feira (3), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza uma programação a partir das 16h, na Estação Cultural de Icoaraci, distrito de Belém. Entre as ações, serão realizadas rodas de conversa entre mestres e mestras de carimbó, workshop, exposições e show de encerramento. A iniciativa é gratuita e integra o calendário do Preamar do Patrimônio da Secretaria.

A exposição “Zimba é Festa de Carimbó” teve como responsável o supervisor artístico, mestre em Artes e professor, Paulo Souza, e terá banjos recicláveis e saias de Carimbó usadas por grupos da comunidade local. A partir das 16h, inicia o workshop “Vivencias do Carimbó”, com os mestres Ney Lima, sobre o instrumento banjo, e Nego Rai sobre tambores.

E as 18h, será realizada a roda de conversa com os metres de carimbó e convidados. O momento será dedicado para trocas de experiências e vivências, destacando o papel importante da figura femini8na para essa manifestação cultural.

Após isto, será iniciada a tradicional roda de Carimbó “Orquestra de Tambores com os Mestres”, com participação dos mestres e músicos presentes, para interação do público com a música e dança. Os mestres terão 10 minutos para apresentação individual e divulgação de seu trabalho, com a participação de integrantes do grupo a que pertencem.

Serviço

Dia Estadual do Carimbó

Data: 03/11, a partir das 16h

Local: Estação Cultural de Icoaraci

Entrada gratuita

Foto: Leandro Tocantins / Secult