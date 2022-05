Estação Cultural de Icoaraci vai promover programação sobre patrimônio histórico  

A Estação Cultural de Icoaraci irá receber nesta terça-feira (10) uma programação de educação patrimonial gratuita. A ação faz parte do Preamar do Patrimônio, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac).

A programação inclui roda de conversa “Diálogos, memorias e história” e o minicurso “Joias em cerâmica (argila)”. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 21, na Estação Cultural de Icoaraci, das 9h ás 17h.

O objetivo é compartilhar com a população as informações contidas nos documentos históricos e também explicar a importância de ter um local guardando essas lembranças e dar o acesso a ela.

A roda de conversa vai debater os temas como “Paisagens Patrimoniais”, “Caminhos da Memória de Icoaraci: entre trilhos e rios” e “A História de Icoaraci a parti dos documentos do Arquivo Público Estado do Pará”.

Já o minicurso “Joias em cerâmica (argila)” irá acontecer de 10 a 21 de maio, das 14h ás 17h, com carga horaria de 33 horas, serão ofertadas 20 vagas para a comunidade local.

Serviço:

Preamar do patrimônio

Data: 10 de maio a 21 de maio

Hora: 9h30 roda de conversas e 14h ás 17h minicursos

Local: Estação Cultural de Icoaraci

Inscrição: das 9h ás 17h até o dia 21 de maio.

Foto: Ascom / Secult