Estação das Docas apresenta shows do Circuito Siga Canto nesta quinta (27)

A Estação das Docas irá realizar nesta quinta-feira (27) mais uma edição do Circuito Sonoro Siga Canto, que contará com as atrações do cantor Olavo Mendes, que apresentará o melhor do pop rock no show “Acusticanto: Mansidão vs Fúria”, e as cantoras Thaís e Thainá, que irão interpretar hits da música sertaneja om o show “Onde Tudo Começou”. As apresentações serão realizadas do complexo turístico, às 17h. o evento é aberto ao público.

As apresentações serão realizadas por alunos do Curso Livre de Canto Popular Siga Canto. E têm como objetivo divulgar a arte e a cultura por toda a capital. Os dois shows prometem animar a orla da Estação.

O circuito, além de ensinar técnica vocais, a Siga Canto tem o propósito de possibilitar experiências artística e cultural nos mais diversos espaços além de valorizar os novos artistas que surgem no cenário cultural paraense. O Circuito Sonoro surgiu a partir dessa ideia, em 2018, com a proposta de fomentar o conhecimento cultural e reconhecimento dos cantores que buscam a consolidação artística e já ocorreu diversas vezes na orla da Estação das Docas.

Serviço

Programação Circuito Sonoro Siga Canto:

Data: 27 de outubro de 2022

Hora: 17h

Local: Estação das Docas, Orla, entre os armazéns 1 e 2

Atrações: Show “Acusticanto: Mansidão vs Fúria”, cantor Olavo Mendes.

Show “Onde Tudo Começou”, cantoras Thaís e Thainá

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará