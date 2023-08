Estação das Docas celebra Dia Municipal do Carimbó com edição especial do “Pôr do Som”

No sábado (26), a Estação das Docas, em Belém, vai celebrar o Dia Municipal do Carimbó com uma edição especial do projeto “Pôr do Som”. O evento contará com uma apresentação inédita do Grupo de Atividades Culturais Ayrakyrã. A programação terá início às 17h e a entrada é gratuita.

O carimbó é uma dança e ritmo musical originário do Pará, considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. O Grupo de Atividades Culturais Ayrakyrã é uma referência na preservação e difusão do carimbó.

A edição especial do “Pôr do Som” será uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a rica cultura paraense.

O carimbó – O dia 26 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia Municipal do Carimbó na capital paraense, em homenagem ao nascimento do Mestre Verequete, considerado o Rei do Carimbó. Verequete fez parte de uma geração de músicos que transformaram os ritmos populares do interior do estado do Pará em sucessos radiofônicos.

A Estação das Docas é um complexo turístico localizado na orla de Belém. O espaço abriga diversas atrações culturais, gastronômicas e de lazer.

Serviço:

Edição especial do Pôr do Som

Data: 26 de agosto de 2023

Horário: 17h

Local: Na orla da Estação das Docas, entre os armazéns 1 e 2.

Entrada gratuita

Foto: Divulgação