Estação das Docas exibe os jogos da Copa do Mundo em telões

Nesta quinta-feira (24) a seleção brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo 2022, o Brasil irá enfrentar a Sérvia, às 16h, horário de Brasília, pelo grupo G. e para quem está na capital paraense e deseja acompanhar o jogo, a Estação das Docas irá exibir os jogos em dois telões instalados nos armazéns 1 e 2.

Na ocasião, a DJ Avarney animará ainda mais os torcedores. Os telões ficaram disponíveis no horário de funcionamento do complexo turístico e gastronômico, até o dia 18 de dezembro, os frequentadores da Estação das Docas, poderão acompanhar os jogos no Qatar.

A abertura e o fechamento da Estação das Docas não sofrerão alterações nos dias de jogos do Brasil. Todos os jogos da Copa realizados a partir de 10h, horário de abertura do complexo, serão exibidos nos telões.

A Estação das Docas é aberta ao público diariamente. Nas segundas e terças-feiras o complexo funciona das 10 h à meia-noite; as quartas, de 10 h até 01 h da madrugada; de quinta a sábado, de 10 às 2 h da madrugada, e aos domingos, das 09 h à meia-noite.

Nos dias dos jogos do Brasil, a DJ Avarney estará no Armazém 2. Com dez anos de carreira, ela promete um repertório variado para embalar o público na torcida pelo hexa.

Horários de funcionamento da Estação das Docas nos dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo do Qatar:

Dia 24/11 – quinta-feira – Brasil x Sérvia (16 h) – das 10 às 02 h

Dia 28/11 – segunda-feira – Brasil x Suíça (13 h) – das 10 à meia-noite

Dia 02/12 – sexta-feira – Brasil x Camarões (16 h) – das 10 às 02 h

Serviço: Copa do Mundo de Futebol na Estação 2022. Exibição dos jogos de 20 de novembro a 18 de dezembro, a partir de 10 h, nos armazéns 1 e 2 – Boulevard Castilhos França, bairro da Campina.

Foto: Divulgação