Estação das Docas promove programação musical especial no Dia dos Pais

E para quem está pensando em comemorar os dias dos pais nesse domingo (13) fora de casa, a Estação das Docas é uma ótima opção, pois o espaço oferece uma variedade de restaurantes e lojas, além de uma linda vista para Baía do Guajará.

E para este domingo, os restaurantes estarão todos com cardápios especiais, com uma variedade de pratos à disposição do público, com iguarias para todos os gostos, dos pratos típicos do Pará à culinária italiana.

E para quem está pensando em tomar aquele café da manhã ou da tarde com o paizão, as lanchonetes estarão a todo vapor oferecendo um cardápio maravilhoso, com direito a opções regionais como o tacacá. Mas para quem prefere algo gelado, as sorveterias garantem um alívio no calor amazônico, para acompanhar o pôr-do-sol se refrescando.

Além de todas essas deliciosas opções, haverá também uma programação do projeto cultural “Música no Ar” com shows de artistas locais nos palcos deslizantes que integram os Armazéns 1 e 2 do complexo.

Para quem for acompanhar a programação no Armazém 1, o músico Bruno Vieira promete animal o almoço em família com um show a partir 13h. em seguida, às 18h, será a vez do cantor Delry Machado Realizar seu show no palco deslizante.

Já no Armazém 2, terá Renan Souza fazendo a trilha sonora do almoço dos pais, às 13h. Para o jantar, o cantor Paulo Kaçula é quem comandará o show a partir das 18h30.

A Estação das Docas, também tem opções de lembranças e presentes, além de uma cervejaria onde é possível experimentar bebidas com sabores regionais produzidas artesanalmente.

O restaurante localizado no terminal fluvial também oferece uma programação musical especialmente para a data, com atrações como carimbó, pop rock e samba são os ritmos que embalarão a todos no local com as apresentações de Maria Show, Jorge Eggs e Raydol Saldanha.

Foto: BEATRIZ SANTOS/ASCOM OS PARÁ 2000