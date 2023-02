Estação das Docas promoverá bailinho de carnaval para toda família na próxima semana

Na próxima terça-feira (21), a Estação das Docas em Belém, irá promover mais uma edição do tradicional Bailinho de Carnaval. A programação será gratuita e contará com bandas, brincadeiras, concursos e praça de alimentação.

O evento inicia a partir das 16h e segue até às 21h. O público vai receber a partir das 16h30, a Bandinha de Fanfarra “Os cobras”, que fará um cortejo na Orla para convidar todos os que estão no complexo a se juntar à festa no armazém da folia, onde o “Clube de Animação” realizará diversas brincadeiras com as crianças e suas famílias. Já a partir das 18h, a Banda Trem da Fantasia subirá ao palco com um repertório que vai das tradicionais canções carnavalescas às atuais músicas infantis em ritmo de carnaval.

Após o show, o Clube de Animação continua no comando da festa com mais momentos de recreação. O evento também contará com lojinhas de adereços, oficinas de artes, brinquedos como pula-pula e afins, além de um camarim fashion para penteados, maquiagens e tattoo infantil. Haverá, ainda, uma praça de alimentação, onde será possível encontrar grande variedade de lanches.

Serviço

Bailinho de Carnaval da Estação

Data: 21 de fevereiro de 2023 (terça-feira).

Horário: 16h às 21h

Entrada franca

Programação

16h30 – Cortejo Bandinha de fanfarra “Os Cobras” – Orla

17h às 18h – Clube da Animação com Tio Artur e o Tio Raí – Armazém 3

18h – Show da Banda Trem da Fantasia – Armazém 3

FOTO UCHOA SILVA