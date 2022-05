Estação das Docas realiza esta semana a edição da FITA 2022

Considerado o maior evento de turismo do Norte do Brasil, a 10ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA) vai acontecer nos dias 5 e 8 de maio, na Estação das Docas, em Belém. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de TURISMO (Setur), já está trabalhando nos preparativos para realizar o evento.

Este ano, o tema FITA 2022 será “Turismo Inteligente: Conexões e Experiencias Sustentáveis”, que irá reunir mais de 50 expositores do Pará e da Amazônia brasileira, assim como rede hoteleira e agentes de viagens, além de programação técnica com workshops, painéis de debates, curso de capacitação, palestras shows com convidados reconhecidos nacionalmente e atrações culturais.

Este ano o evento escolheu como destino anfitrião o município de Santarém, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.fitaamazonia.com.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará – Arquivo

Sobre o evento

O evento começa já nesta quinta-feira(5), no Teatro Maria Sylvia Nunes, com solenidade de abertura ás 19h, com apresentações artísticas, culturais e a presença do ministro do turismo, Carlos Brito, além de funcionamento do pavilhão de estandes da feira.

No dia seguinte, na sexta-feira (06), a programação temática começa às 10h30, com a capacitação técnica dos agentes de viagem e profissionais do setor sobre os destinos Belém, Salinas, Santarém e das Rotas Amazônicas Integradas (RAI), uma parceria do Ministério do Turismo (MTur) em conjunto com as sete secretarias estaduais de Turismo da Região Norte do Brasil. Pela parte da tarde a programação continua a partir das 14h.

Já no final de semana, na manhã de sábado (07) será de capacitações técnicas sobre Parauapebas, Altamira e o Posto de Informações Turísticas (PIT), a tarde será a vez do painel “Startups de Turismo” de reunir empreendedores da Even3, Instaviagem e Smarttour. Em seguida haverá um debate sobre as “Novas Tendências do Turismo” com mediação da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens (ABAV), e a participação dos representantes da Flytour, Atrio e Azul.

No último dia de evento, no domingo (08), a programação inicia com as capacitações dos municípios de Marabá e Redenção em parceria do Instituto Federal do pará (IFPA) e a companhia Vale. O encerramento no domingo será com o show de Felipe Cordeiro.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará – Arquivo