Estação das Docas recebe exposição da Taça que consagrou o Paysandu Campeão Paraense de Futebol 2021

A Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, realizará exposição da “Taça Estrela do Norte”, troféu que levou o time do Paysandu a conquistar o bicampeonato na competição Estadual de Futebol. A taça estará disponível para visitação gratuita, no Armazém 2 do complexo, no horário das 10h às 22h. Os registros fotográficos com o troféu, poderão ser repostados nas mídias sociais oficiais da Estação.

A Estação das Docas e o futebol são duas grandes paixões do paraense. Não há como pensar em Pará e não pensar em turismo e futebol. Nesses quesitos, o estado não deixa a desejar, já que a Estação das Docas é referência nacional, sendo um dos mais belos cartões postais do Brasil e, se considerarmos as equipes do Norte brasileiro, os times paraenses estão entre os que possuem as maiores torcidas da região.

O visitante e torcedor que for até o complexo turístico prestigiar a taça, poderá aparecer nas redes sociais da Estação, basta marcar o Instagram @estacaodasdocas e a hashtag #estreladonortenaestaçao em suas fotos. A exposição tem apoio da diretoria do Paysandy Sport Club. Para entrada e permanência no complexo, é obrigatória a utilização de máscara e obediência ao protocolo de segurança contra a covid-19.

Estrela do Norte – A taça tem 46 centímetros de altura e é forjada em prata, sendo batizada com o nome “Estrela do Norte”, em homenagem à estrela solitária do Estado do Pará, representada na bandeira nacional. O design foi inspirado no formato de vasos de cerâmica marajoara, produzidos no Pará, considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil. Esse ano a taça veio com uma novidade, uma pequena placa de prata com o nome e distintivo do clube vencedor da edição.

Campeonato Paraense – O Campeonato Paraense de Futebol tem como organizadora a Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a principal competição dessa modalidade disputada no Estado do Pará, Norte do Brasil. Em 2021, completou sua 109º edição. Teve início no mês de fevereiro, com a participação de doze equipes regionais; Águia de Marabá, Bragantino, Carajás, Castanhal, Gavião Kyikatejê, Independente, Itupiranga, Paragominas, Paysandu, Remo, Tapajós e Tuna Luso.

Foram três meses de jogos, no dia 23 de maio, a final ficou entre os times Paysandu Sport Club e Tuna Luso Brasileira. O PSC levantou a taça ganhando o Águia do Souza, no placar de 4×1, dentro do Estádio Leônidas Sodré de Castro. Os 3 primeiros lugares da disputa pelo título, foram para os maiores times da região: 1º Paysandu, 2º Tuna Luso e 3º Remo. Os três clubes já fizeram parte da elite do futebol Brasileiro com grandes conquistas. Os três maiores vencedores do Campeonato Estadual são: Paysandu com 49, Remo com 46 e a Tuna vem atrás com 10 títulos.

Títulos do PSC

O time do Paysandu Sport Club, foi campeão 49 vezes pelo campeonato paraense, 3 vezes regionais, sendo uma copa Norte e duas Copas Verdes, 3 títulos nacionais, duas pela série B e outra copa dos campeões, considerada a maior vitória conquistada pelo clube. Atualmente, a equipe disputa a série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Serviço:

Exposição “Taça Estrela do Norte”

Visitação: dias 19 e 20 de junho de 2021

Horário: de 10 às 22h

Entrada Franca

Local: Armazém 2 da Estação das Docas – Av. Boulevard Castilhos França, s/n – bairro da Campina, em Belém.

Texto: Samara Ribeiro (Ascom/Pará2000)

Por Fernanda Scaramuzini (Pará 2000)

Fonte: Agência Pará