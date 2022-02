Estação das Docas tem programação para toda a família na Terça Gorda

A diversão terá o tradicional ‘Bailinho da Estação’, apresentação de artistas e as bandas Balada Kids e Balada.com

Preparem as fantasias: o tradicional “Bailinho da Estação” está confirmado e irá ocorrer no dia 1° de março, terça-feira de Carnaval, das 16h às 21h. Os artistas do clube da Animação e as bandas Balada Kids e Balada.com colocarão todos para dançar no Armazém 3 da Estação das Docas, onde também haverá praça de alimentação e venda de artigos carnavalescos. A entrada é gratuita, porém o evento é exclusivo para pessoas vacinadas contra a Covid-19, sendo ainda obrigatório o uso de máscara.

PROGRAMAÇÃO

Os portões do Armazém 3 serão abertos às 16h. É importante lembrar que para entrar na Estação é necessário ter em mãos a carteira de vacinação contra a covid-19, bem como o documento de identificação, assim o acesso será mais rápido.

Além dos shows gratuitos, o evento terá praça de alimentação, venda de artigos carnavalescos, brinquedos e muitas opções para os entusiastas dos festejos de Carnaval. “Para ter folia, tem que estar com a vacinação em dia”, reforça Artur Neves, integrante do Clube da Animação.Na Terça-feira gorda de carnaval, os portões da Estação das Docas serão abertos às 16h e só vão fechar zero horaFoto: UCHOA SILVA / DIVULGAÇÃOA partir das 17h, o Clube da Animação realizará diversas brincadeiras interativas com o público, além disso, para não deixar ninguém parado, o grupo terá uma professora de dança que promete muita agitação. “Nós do Clube da Animação estamos muito felizes por estarmos retornando aos eventos. Temos a oportunidade de pular, brincar, e espalhar esse espírito tão animado e colorido do Carnaval. A OS Pará 2000 está de parabéns por esta iniciativa. Iremos pular carnaval, na beira do rio, assistindo ao mais pelo pôr-do-sol da cidade, que é o da Estação das Docas”, conta Artur Neves.

Neves acrescenta que haverá chuva de confetes durante a folia do Bailinho. “Simularemos um bloquinho de fantasias, no qual as pessoas que estiverem com as roupas mais criativas serão chamadas para cima do palco”, diz Artur.

Outras diversas atividades e brincadeiras estarão voltadas para o público infantil, como a apresentação do grupo Balada Kids, a partir das 18h30. A banda tocará diversas canções clássicas como ‘Balão Mágico’ e ‘Trem da Alegria’, além de rodas e marchinhas que tornam ainda mais mágico este show temático de Carnaval. Às 19h será a vez da Banda Balada.com colocar o público para dançar os maiores hits da atualidade.

“Além do espetáculo com diversos clássicos e músicas autorais nossas, também teremos o Balada.com, uma banda regional maravilhosa que tocará os melhores hits carnavalescos da atualidade. Será um evento inesquecível para as crianças”, comenta, de forma entusiasmada, Guto Risuenho, vocalista do grupo Balada Kids.

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, está com boas expectativas para o evento, e deixa sua mensagem a todos os frequentadores que desejam pular carnaval no Bailinho da Estação. “Estamos muito felizes por realizarmos novamente, após a pausa de um ano em decorrência da pandemia, o Bailinho na Estação, que traz toda a atmosfera do Carnaval, uma confraternização que leva alegria, paixão e esperança, aos brasileiros. Vale ressaltar que, neste evento, estamos tomando todos os cuidados sanitários necessários: o uso obrigatório de máscara, a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses contra a covid-19 e o documento com foto é fundamental”, destaca o gestor.

O Bailinho da Estação edição 2022 é uma realização da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico, com apoio do Food Stop e Matre Feiras & Eventos.

SERVIÇO

Bailinho da Estação

Dia: 1º de março de 2022 (terça-feira)

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

Programação:

16h – Abertura dos portões

17h – Clube da Animação

18h30 – Balada Kids

19h – Balada.com

21h – Encerramento

Horário de funcionamento – Carnaval

Estação das Docas

26/02 (sábado) – 10h às 02h

27/02 (domingo) – 09h à 00h

28/02(segunda) – 10h à 00h

01/03 (terça) – 10h à 00h

02/03 (quarta) – 10h à 01h.Por Fernanda Scaramuzini (Pará 2000)