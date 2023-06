Estação das Docas terá programação especial para os namorado

Que a Estação das Docas é um dos pontos turísticos preferidos quando o assunto é encontro romântico todos já sabem. Então, nada mais justo do que celebrar o dia dos namorados no local que já foi cenário para milhares de apaixonados. Na próxima segunda-feira, 12, o complexo turístico recebe apresentações gratuitas dos saxofonistas Jeffinho Alves e Eliezer Santos, que prometem embalar os enamorados que optarem por comemorar a data no local.

Na segunda-feira (12), a partir das 18h, os visitantes que estiverem no armazém 1 do complexo terão como trilha sonora o som do sax de Jeffinho Alves. Neste dia dos namorados, o armazém 2 também terá o som das notas do saxofone de Eliezer Santos, a partir das 18h30. Os músicos prometem um repertório com grandes sucessos nacionais e internacionais. Ambos farão cortejo pelos armazéns, passeando entre os casais apaixonados, que poderão tornar o passeio ainda mais agradável e romântico.

Serviço

PROGRAMAÇÃO DIA DOS NAMORADOS NA ESTAÇÃO DAS DOCAS

Data: 12 de junho de 2023

Hora: Entre 18h e 19h30

Entrada Franca

Texto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000