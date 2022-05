Estação de Tratamento de Esgoto do Una ultrapassa mais 80% da obra concluída

Execução de serviços garantirá o devido tratamento sanitário de esgotos das áreas centrais de Belém

A infraestrutura que vai garantir o tratamento de 475 litros de esgoto por segundo e atender cerca de 90 mil habitantes das áreas centrais da capital já conta 82,16% dos serviços concluídos. A obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una está sendo executada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e será a maior estação de tratamento do estado.

Com a obra concluída e a estação em funcionamento, o esgoto gerado nas residências chegará por meio de uma tubulação coletora até à estação de tratamento de esgoto para passar por uma etapa preliminar, tratamento biológico, e físico-químico para que o esgoto tratado possa retornar à natureza.

Serão implantadas unidades de tratamento preliminar com gradeamento, peneira e caixa de areia; reator anaeróbio UASB – da sigla, em inglês, Ufplow Anaerobic Sludge Blanket, tecnologia utilizada para tratamento biológico de esgoto para decomposição anaeróbica da matéria orgânica; câmaras para tratamento físico-químico e desinfecção do efluente.

Atualmente, está sendo executada a sala dos equipamentos da Estação Elevatória de Esgoto Bruto, as caixas de areia da área do tratamento preliminar, a tubulação de interligação do vaso de saturação aos raspadores de lodo flotado e a urbanização e proteção da área, fazendo a pavimentação das vias de acesso às unidades e a construção de muro nos fundos da estação.

O investimento de mais de R$ 84 milhões no empreendimento garantirá o devido tratamento sanitário de esgotos das áreas centrais de Belém. A previsão é de que a obra seja concluída no segundo semestre de 2022.

Por Bianca Buenaño (COSANPA)