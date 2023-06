“Estação Junina” terá shows, Pássaros Juninos e programação infantil, neste domingo (25)

No próximo domingo (25), a Estação das Docas irá promover mais uma edição do projeto “Estação Junina”, que terá como atrações o cantor Alan Cauê, os Pássaros Juninos Beija-flor e Japiim, o trio de músicas juninas Trilha da serra, além de oficinas e animação para as crianças. A programação gratuita terá início a partir das 17h e irá ocorrer na orla entre os armazéns 1 e 2.

A ‘Estação Junina’ edição 2023 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico. O projeto foi pensado para oferecer ao público opções gratuitas, voltadas para as crianças e famílias.

Confira a programação completa:

17h – Show Alan Cauê

O cantor Alan Cauê é quem irá abrir a programação com um show eclético que promete animar a orla mais charmosa da capital. Alan Cauê possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que não o impede de realizar seu dom artístico. Além de músico e cantor, ele é palestrante. “Meu filho tem ouvido absoluto ativo avaliado com 100% de afinação, e é capaz de identificar até 6 notas musicais aleatórias tocadas simultaneamente, além de ter super memória. Com repertório eclético, ele já dividiu o palco com Markinho Duran, Nanna Reis, Padre Antônio Maria e diversas bandas e artistas”, declara, orgulhoso, Nilton, pai do cantor.

Alan Cauê promete uma apresentação animada: “Vou cantar muito forró, xote, baião, sertanejo, além de ritmos regionais como carimbó. Venham todos prestigiar a programação”, convida o jovem artista.

18h – Animação e oficinas

O Clube da Animação convida as crianças e seus familiares a vestir trajes de festa junina e se divertirem durante as atrações gratuitas, que contarão com brincadeiras e pinturas juninas, além de muito festejo a partir das 18h.



18h30 – Show trio Trilha da Serra

Formado em 2017, o trio promete entreter o público com a cultura musical nordestina. Com um repertório que conta com forró, xaxado, quadrilha e outros ritmos, o grupo pretende colocar o público para dançar no show a partir das 18h30.

19h30 – Pássaros juninos Beija-flor e Japiim

O Pássaro Junino folclórico Beija-flor é um grupo tradicional que está entre os mais antigos do bairro do Guamá. O grupo desenvolve varias atividades culturais com a comunidade, entre elas o projeto “Nazaré na periferia” e o “Natal Solidário”, sempre com o intuito de promover e perpetuar a cultura do Pássaro Junino, genuinamente paraense.

De mesmo modo, o grupo Japiim tem o intuito de fortalecer, valorizar e disseminar o teatro popular na linguagem do Pássaro Junino, cultura genuinamente paraense. Para tal, realiza ensaios, apresentações e leitura dramatizadas e promove oficinas de cunho sustentável em comunidades carentes, para fomentar a criação novos grupos de Pássaros, bem como o resgate de grupos de Pássaros, novos ninhos, inspirado na própria lenda do Japiim.

“Este ano teremos atrações para todos. As crianças poderão se divertir nas oficinas e brincadeiras, enquanto a família aproveita os shows. Buscamos, ainda, resgatar a cultura local, com os Pássaros Juninos e, é claro, trazer a musicalidade presente na quadra junina, além de ser palco para novos talento, como o Alan Cauê. Convidamos todos para participar deste momento conosco”, declara Ruan Rocha, diretor presidente da OS Pará 2000.

Serviço

Estação Junina

Data: 25 de junho de 2023

Hora: A partir das 17h

Entrada Franca

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Ascom Os Pará 2000