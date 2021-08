Estação, Mangal e Parque do Utinga terão programação especial no Dia dos Pais

Aos que buscam uma boa opção de lazer para o Dia dos Pais em Belém, a Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga, complexos administrados pela Organização Social Pará 2000, terão programação musical especial para celebrar a data. Música ao vivo, cardápios variados e passeio ar livre estão entre os atrativos. Para entrada e permanência nos espaços é obrigatório o uso de máscara.

O Dia dos pais é comemorado no segundo domingo de agosto e este ano (8) os complexos turísticos mais visitados da capital, além de proporcionar um agradável passeio em família com belezas naturais e segurança, também irão oferecer uma programação musical em homenagem àqueles que dedicam a vida aos filhos.

Parque do Utinga

Logo pela manhã, o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna terá apresentação do cantor Ewerton Diniz, a partir das 8h, com muita música ao vivo. “O dia dos pais é muito especial, espero fazer um show que transmita muito carinho e amor por meio da Música Popular Brasileira. Convido a todos para essa homenagem aos pais”, declara o cantor. A apresentação do artista será no espaço do acolhimento, logo na entrada do Parque.

Mangal das Garças

Para quem curte tomar aquele café da manhã com o paizão, tem a opção de ir ao Martens café, localizado próximo a entrada do Mangal das Garças. No local será possível degustar de um delicioso buffet, além de curtir um show especial de Jeffinho Alves e Friends, a partir das 8h30.

Para o almoço, o Quiosque Pai D’égua preparou um cardápio exclusivo com diversas opções de pratos e sobremesas que serão saboreadas ao som de muita música ao vivo com o cantor Poli Dourado, das 11h às 17h. Às famílias que consumirem no local poderão ganhar brindes, confira as regras no local. O quiosque fica localizado no entorno do borboletário.

Ainda no Mangal, o premiado restaurante Manjar das Garças oferece um cardápio diversificado, com opções regionais e tradicionais. Para embalar as homenagens aos pais, no horário de 12h30 às 15h, o cantor e compositor Jorge Egges promete uma seleção de músicas com os maiores sucessos do MPB. “Nessa data tão especial farei um repertório rico, com os ícones da música popular brasileira, como Chico Buarque, Cartola, Nelson Cavaquinho, Bossa nova, Roberto Carlos, Fábio Júnior, Samba canção, sem esquecer da música popular paraense. O público pode esperar uma mistura maravilhosa, relembrando músicas que marcaram as gerações de nossos pais”, revela Jorge Egges.

Estação das Docas

A Estação das Docas é outra ótima escolha para comemorar com seu pai. O local oferece em um só lugar uma variedade de restaurantes e lanchonetes para os mais variados paladares, onde também não faltam opções para bons drinks. Para promover um almoço ainda mais agradável, de 13h às 15h, o músico Rogério Almeida se apresenta no palco deslizante do armazém 1, simultaneamente, o cantor Jean Gadelha realiza show no palco do armazém 2. O mix de lojas e barracas permitem a escolha de ótimos presentes e os 500 metros de Orla completam a programação com um belíssimo passeio e vista para a Baía do Guajará.

Serviço:

Programação Dia dos Pais

– Parque Estadual do Utinga

Apresentação do cantor Ewerton Diniz

Hora: 8h

Local: Acolhimento

Funcionamento no dia 08/08 – 06h às 17h

– Mangal das Garças

Martens Café – Música ao vivo com Jeffinho Alves e Friends – a partir das 8h30.

Quiosque Paid’égua – Música ao vivo com Poli Dourado – de 11h às 17h.

Restaurante Manjar das Garças – Música ao vivo com o cantor Jorge Egges – de 12h30 às 15h.

Funcionamento no dia 08/08 – 08h às 18h

– Estação das Docas

Palcos deslizantes

Armazém 1 – Rogério Almeida – de 13h às 15h

Armazém 2 – Jean Gadelha – de 13h às 16h

Funcionamento no dia 08/08 – 09h às 00h

Texto: Samara Ribeiro e Beatriz Pastana

Por Fernanda Scaramuzini (Pará 2000)

Fonte: Agência Pará

Foto: Marcelo Seabra / Ag.Pará