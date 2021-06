Estádio de Ananindeua será entregue em dois anos

A Prefeitura Municipal de Ananindeua anunciou nesta terça-feira, 1, a assinatura da retomada das obras para concluir o Estádio Municipal localizado na Rua do Cajuí, bairro do Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. A obra conta com recursos de R$ 8 milhões do Governo do Estado, R$ 4 milhões do Governo Federal e R$ 8 milhões de recursos próprios do município. As informações foram prestadas pelo prefeito Dr Daniel, em meio a grande solenidade que contou com as participações do governador Helder Barbalho, dos deputados estaduais Fábio Filgueiras e Fábio Freitas, do ex-prefeito e ex-deputado Manoel Pioneiro, do presidente da Câmara de Vereadores, Ruy Begot, além de diversos vereadores do município.



Durante a solenidade, o prefeito Dr. Daniel ressaltou que concluir as obras do Estádio Municipal de Futebol de Ananindeua é um grande desafio a ser encarado, posto que não será fácil tirar cerca de oito milhões de reais dos cofres neste momento em que a arrecadação municipal está em baixa em função da pandemia do novo coronavírus. Segundo o prefeito, só com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a prefeitura está com um prejuízo da ordem de 70% e função da inadimplência, “o que mostra a situação em que se encontra a nossa população, o nosso contribuinte, que perdeu emprego, que se afundou em dívidas por causa dessa situação que se alastrou pelo mundo”.

Daniel prevê que ao longo deste ano, as dificuldades ainda tendem a continuar, mas garantiu que, com a ajuda do governo estadual, com a ajuda do governo federal e com os esforços administrativos de sua parte, o cidadão de Ananindeua, em dois anos, terá o seu estádio inaugurado.



Acrescentou, também, que ele, quando era deputado, chegou a conversar com o governador Helder Barbalho, que é cidadão, eleitor e já foi prefeito de Ananindeua e que começou a obra. E, assim, eles chegaram ao termo de concluir o estádio para alegria do povo ananindeurense. Helder não concluiu na época, mas agora será possível, disse o prefeito, que agradeceu também o apoio dos seus ex-colegas deputados estaduais e vereadores, bem como, do ex-prefeito Manoel Pioneiro, para que a missão seja levada a termo.