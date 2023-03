Estádio Olímpico do Pará passa por teste elétrico no sistema de iluminação

Nesta quinta-feira (16), o novo Estádio “Mangueirão” passou por teste elétrico nas áreas interna e externa do complexo. A ação faz parte das etapas finais das obras de reconstrução, modernização e ampliação do Estádio Olímpico do Pará, executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

O primeiro teste envolveu controle de cores do sistema de iluminação cênica que está sendo instalado e acionamento da potência, a fim de verificar, e logo corrigir, possíveis problemas. O sistema de iluminação cênica é composto por luminárias LED do modelo RGB, instaladas em pontos que darão destaque às colunas e linhas arquitetônicas do espaço, além de evidenciar parte do teto, garantindo a ambientação adequada nas áreas destinadas ao público e aos jogadores. Ainda foram feitos, novamente, testes nos placares eletrônicos e nos refletores do estádio.

O modelo RBG é capaz de produzir 16 mil cores diferentes, distribuídas por 625 pontos de iluminação, que serão estrategicamente distribuídos pelas áreas interna e externa do estádio, localizado no bairro do Bengui, em Belém. Hoje também foram testados os refletores e o placar eletrônico.

Acompanhamento – O titular da Sedop, Ruy Cabral, ressalta que é necessário aferir e avaliar todos os componentes antes da entrega do novo Mangueirão. “Esse é um momento extremamente importante, quando nós fazemos a avaliação de tudo o que está sendo e irá ser implantado. Hoje, testamos a iluminação em toda a sua potencialidade para o gramado e o nível das cadeiras. Ontem, já testamos a energia para iluminação cênica. São processos de melhoramento e acompanhamento de testes, necessários até o dia da entrega para o verdadeiro dono do estádio, que é o torcedor paraense”, enfatiza o secretário.

Mais testes de iluminação serão feitos nas próximas semanas no campo e nas arquibancadas. Após os testes serão iniciadas as instalações do sistema de lógica dos computadores, responsável pelo controle de cada uma das luminárias, para garantir o show de cores e luzes com música.

O novo Mangueirão será entregue em 09 de abril, na última rodada do Campeonato Paraense de Futebol (Parazão). Mas antes da entrega oficial, conforme já foi acordado com a Federação Paraense de Futebol, serão realizados dois eventos-teste, nos dias 26 e 29 de março, caso seja confirmado o clássico Re x Pa na semifinal da Copa Verde, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Se as disputas não forem entre Remo e Paysandu, os eventos terão outra configuração.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará