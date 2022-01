Estádio Zinho Oliveira passa por adequações para receber o Parazão 2022

No próximo dia 26, o Águia de Marabá estreia no Estádio Zinho Oliveira, diante da Tuna-Luso Brasileira, mas o município precisa entregar laudos para a Federação Paraense de Futebol (FPF) até esta sexta-feira (14), impreterivelmente, para que a praça de esportes local esteja apta a receber jogos do Parazão 2022. Segundo o secretário municipal de Esportes, Thiago Farias Miranda, a documentação está sendo devidamente encaminhada e algumas pequenas adequações estão acontecendo, assim como manutenções que se fizeram necessárias por causa das chuvas.

“Nós estamos fazendo uma série de mudanças, principalmente recuperações, porque na chuva que teve no Natal derrubou a proteção de rede; houve vários outros probleminhas e a gente teve que colocar uma equipe lá para cuidar; algumas portas sem a acessibilidade necessária, estamos fechando algumas e ampliando outras”, explica Miranda.

O secretário também observa que a praça de esportes que vai sediar cinco jogos do Águia na fase de grupos tem uma estrutura antiga, mas está passando por pequenas reformas. “Vamos pintar o Zinho se também as chuvas permitirem e a gente espera deixar bonito o estádio; abrir também algumas janelinhas nos vestiários que a tinham um probleminha ali com esgoto, então a gente está resolvendo isso também; é um prédio da década de 70, então tem uma série de dificuldades que a gente está tentando resolver”, pontua.

Jogos e enchente

De acordo com a tabela do Campeonato Paraense, além do jogo de estreia contra a Tuna, no próximo dia 26, o Águia também vai atuar no Estádio Zinho Oliveira na quarta rodada contra o Independente de Tucuruí; na quinta contra o Itupiranga, onde o mando de jogo é do adversário, mas a partida será no Zinho; na sexta contra o Tapajós e na sétima diante do Castanhal.

Essa é a projeção da tabela feita e divulgada pela FPF. Mas o fato enchente não pode ser ignorado, até porque a tendência do Rio Tocantins tem sido de alta. Inclusive, de acordo com o Boletim Informativo da Eletronorte, divulgado ontem (12), nos próximos três dias o rio deve atingir a cota de 12,70 metros. Se passar de 13 metros, é possível que o Zinho Oliveira seja atingido pela cheia, aí o Águia vai ter que procurar outro ninho.

Por: Chagas Filho

Fonte: Correio de Carajás