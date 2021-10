Estádios, arenas e ginásios já podem receber 50% de público

Estádios de futebol, arenas e ginásios já poderão ocupar 50% de sua capacidade de público a partir desta quinta-feira, 14. A liberação está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, a partir de decreto assinado pelo governador Helder Barbalho (MDB).



No caso do Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), a partir de agora, durante os jogos e demais eventos, poderá receber até 9.012 pessoas. O Estádio Evandro Almeida, o Baenão, recebe menor número e poder abrigar até 6.846 pessoas. Nos dois estádios haverá compromissos, respectivamente, nos dias 19/10, no Baenão, e 23, na Curuzu, pela Copa Verde e pela quarta rodada do Quadrangular da Série C.



De acordo com informações obtidas pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, apesar do efeito imediato, todos os ambientes já autorizados ainda necessitam da autorização da Prefeitura Municipal de Belém.



Os estádios, arenas e ginásios estavam com capacidade limitada a até 30 por cento de acesso do público devido as medidas de prevenção sanitária para evitar o contágio pela covid-19, cujos números de infecções e de óbitos continuam em queda no Estado do Pará em razão da campanha de vacinação. Até hoje o Pará já recebeu 11.177.195 de doses para o combate à pandemia.

PRESSÕES

Remo e Paysandu vinham fazendo pressão junto aos órgãos governamentais e Federação Paraense de Futebol – FPA no sentido da liberação de até 50% de suas capacidades de acesso, justificando que nas partidas com 30% de público, tiveram muitos prejuízos. Ofícios chegaram a ser encaminhados pelas duas instituições esportivas no sentido de explicar a situação.



A reportagem apura se a decisão do governador Helder Barbalho atende às exposições dos clubes ou se dependeu única e exclusivamente das decisões das autoridades de Saúde.

Imagem: Jorge Luís Totty/Agência Paysandu