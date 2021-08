Estádios poderão ter 30% de ocupação a partir de setembro

Aconteceu nesta quinta-feira, 26, pela manhã, na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), em Belém, uma reunião que objetivou discutir o retorno do público aos estádios de futebol paraenses. A Federação Paraense de Futebol (FPF), dirigentes de clubes e outros órgãos envolvidos também estiveram no encontro. O Papão foi representado pelo vice-presidente de Operações, Felipe Fernandes. A previsão é liberar cerca de 30% da capacidade total das praças esportivas a partir de setembro. Para que isso se concretize, no entanto, várias exigências foram apresentadas pelo poder público. “O Paysandu é totalmente a favor da volta da torcida aos estádios, mas, como eu sempre tenho dito, desde que dentro de um protocolo seguro para todos e que isso também seja viável financeiramente, porque quanto maior for o número de condições previstas, maior será o nosso gasto e isso também tem de ser avaliado”, afirmou o presidente bicolor, Mauricio Ettinger.



De acordo com o dirigente, o protocolo de retomada do Paysandu já está pronto. “A nossa Diretoria de Saúde elaborou um documento com todos os pontos que merecem atenção. Eu espero que a gente volte a receber o torcedor muito em breve. Entendemos que o atual estágio da pandemia no Pará já permite esse retorno, graças ao avanço da vacinação e à habilidade do governador Helder Barbalho, que soube conduzir bem esse momento crítico, mas vamos seguir as recomendações, avançar nos estudos sobre essa questão financeira e ficar de stand-by”, argumentou.



Preocupado em garantir a segurança do público, o vice-presidente de Operações adiantou que o clube fará campanhas de conscientização. “Vamos usar nossas redes sociais para massificar essas informações e pedir a colaboração do torcedor. Não vai adiantar nada se a gente conseguir a liberação para um jogo e o protocolo não for seguido, aí depois fecha tudo de novo e vamos ficar lamentando. Desde já também peço a colaboração da imprensa para reforçar esse trabalho de orientação para o público”, garantiu Felipe Fernandes.

IMAGEM: Reprodução