Estado abre em Castanhal duas edições dos Jogos Estudantis Paraenses

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) realizou simultaneamente, nesta sexta-feira (24), a abertura da 62ª e da 63ª edição dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPs), nos municípios de Acará, Castanhal, Moju e Salvaterra. Em 2020, o evento não foi promovido devido à pandemia de Covid-19. Este ano, as competições ocorrem de forma escalonada e com todos os protocolos de biossegurança.

A iniciativa tem como objetivo propagar e desenvolver o esporte educacional (difundido nas escolas), em diferentes redes de ensino e em todas as regiões do Estado, além de servir como seletiva para definição dos representantes do Pará nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), previstos para novembro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

O secretário adjunto de Logística Escolar, Alexandre Buchacra, ressaltou na cerimônia de abertura das competições em Castanhal a “satisfação muito grande de estar aqui, neste evento, representando o time da Seduc, e de ter a possibilidade de presenciar o ato de abertura dos JEPs, neste momento pandêmico, época de superação para todos nós. Desejo que as competições sejam muito produtivas e, claro, boa sorte às equipes participantes”.

Experiência – A estudante do 9º ano Ana Karoline Gomes, acompanhada por seu treinador e colegas de time, se deslocou de Moju até Castanhal para competir na modalidade futsal. “Eu já tinha participado outras vezes dos JEPs no voleibol, mas essa experiência que estou tendo agora é bem melhor. É uma adrenalina muito grande, uma sensação boa, e espero que a gente ganhe e também se divirta, até porque esses foram os objetivos que nos trouxeram até aqui”, enfatizou.

O público-alvo tem entre 12 e 17 anos. A expectativa é que cerca de 1.500 alunos/atletas, e indiretamente 10 mil famílias, participem do evento, em cinco municípios das regiões Metropolitana de Belém, Guamá, Marajó e Baixo Tocantins.

Segundo o coordenador-geral do Núcleo e Esporte e Lazer (NEL), Cristiano Gomes, o evento é importante para o resgate das práticas esportivas diante do cenário causado pela pandemia. “Nesta volta dos JEPs estamos seguindo os protocolos sanitários, para resguardar a saúde de todos os participantes. Sem dúvida, esta iniciativa impacta diretamente na vida de cada aluno/atleta, e é fato que a prática do esporte educacional proporciona o bem-estar e o lazer da nossa comunidade estudantil”, frisou o dirigente.

Sete modalidades integram esta etapa dos JEPs, e cada município-sede é responsável por uma categoria esportiva:

Acará – voleibol de quadra

Castanhal – basquete, futsal e manbol

Moju – handebol e mirinbol

Salvaterra – luta marajoara

Os jogos para os atletas da categoria A, com idade entre 12 e 14 anos, serão realizados nos dias 24, 25 e 26/09 (feminino) e 1º, 02 e 03/10 (masculino). Já o início das competições para a categoria B, com atletas de 15 a 17 anos, está marcado para ocorrer em dezembro, nos dias 03, 04 e 05 (feminino) e 10, 11 e 12 (masculino).

Texto: Vinícius Leal – Ascom/Seduc

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação