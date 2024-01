Estado alerta sobre os cuidados no período de fortes chuvas no Pará

Em decorrência da proximidade do período chuvoso no Estado do Pará, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) alertam sobre as situações de risco causadas pelo mau tempo. De acordo com os órgão, a população precisa redobrar a atenção nestes períodos que podem ocasionar acidentes, alagamentos e doenças. Além disso, os órgãos atuam no fortalecimento de práticas preventivas que podem garantir a saúde e a integridade física dos indivíduos.

Segundo o major Jânio Bezerra, Chefe da Divisão de Apoio à Comunidade da Cedec, durante os períodos das fortes chuvas, o ideal é que as pessoas procurem ficar em casa e saiam somente se for necessário.

“Se a sua rua costuma alagar durante as fortes chuvas, busque sempre identificar um local seguro onde você e sua família possam se alojar no caso de uma inundação, alagamento ou mesmo, risco de desabamento. Caso precise sair de casa, evite andar próximo de áreas de inundações e, principalmente, trafegar em ruas ou vias que historicamente estão sujeitas a registros de alagamentos ou inundações. Se já estiver fora de sua residência, procure um local seguro e nunca se abrigue debaixo de árvores ou estacione seu veículo, pois o risco delas caírem é grande e ocasionar graves acidentes”, alerta.

Ainda de acordo com o profissional, é preciso ficar atento também aos perigos de crianças brincarem em alagamentos, inundações ou enxurradas de ruas ou vias. “Nunca deixe as crianças brincarem nessas condições, porque elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo graves doenças como hepatite e leptospirose. Não deixe também que elas permaneçam em áreas abertas como campo de futebol, quadra de tênis ou estacionamentos, pois o risco de raios é muito grande”, pontua.

A agente comunitária de saúde da Vila das Crioulas, no município de Breu Branco, sudeste paraense, Andreia Rodrigues, celebra a atuação da Cedec por todo o Pará. “A Coordenadoria Estadual está de parabéns pelo excelente trabalho que vem executando. Sempre que a nossa comunidade passa por situações de emergência, seja relacionadas a enchentes ou estiagem, a Defesa Civil auxilia as famílias que mais necessitam de ajuda humanitária, atuando com cesta básica, auxílio financeiro, água potável e kits de higiene. Sempre que é convocada, assiste de perto as famílias, trazendo segurança e contemplando famílias com materiais e o auxílio Recomeçar, inclusive eu já fui contemplada”, conta.

A Cedec realiza, diariamente, a emissão dos boletins com os alertas e também atua com equipes de plantão 24 horas, para intervir em caso de chuvas ou vendavais. Em situações emergenciais, é realizado um cadastramento das famílias que foram afetadas e as informações são encaminhadas ao Estado, município ou União, para que estas famílias sejam acolhidas, seja com cestas de ajuda humanitária, auxílios do Programa Recomeçar, entre outras ações. Caso haja a necessidade do encaminhamento para abrigos, a Cedec faz contato com o município, para alojar as vítimas em algum local que esteja disponível.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/AG Pará