Estado anuncia gratuidade no transporte público para os estudantes que farão o Enem 2023

Pelo terceiro ano consecutivo, todos os estudantes paraenses que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (5) e no próximo domingo (12), terão direito à catraca livre no transporte coletivo urbano, mediante apresentação do cartão Passe Fácil estudantil. O incentivo foi anunciado pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, por meio das redes sociais nesta terça-feira (31).

”O Governo do Estado vem anunciar que está sendo dada a isenção no transporte público para todos que vão participar do Enem 2023. Esta é uma iniciativa para estimular a participação, para que, cada vez mais, os nossos participantes façam a prova e mostrem o talento dos paraenses. Vamos mostrar que os paraenses são vitoriosos como uma grande nota do Enem”, ressaltou o governador Helder Barbalho.

A medida vale para as cidades que tiverem transporte coletivo regulamentado, que vão circular normalmente durante todo domingo (05). Para utilizar o benefício, o estudante deverá apresentar ao cobrador do coletivo, o cartão Passe Fácil estudantil, tanto na ida para prova quanto na volta para casa. O Pará tem quase 230 mil inscritos no Enem 2023, nos 144 municípios paraenses.

Serviço: Enem 2023



5 de novembro – 1º dia

Inscritos no Pará: 229.179

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída com caderno de questões: 18h30

Término das provas 1º dia: 19h

Fonte: agência Pará/Foto: Divulgação