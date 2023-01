Estado apoia tecnologia desenvolvida para segurança e qualidade do açaí

No último dia 12 de janeiro, durante as comemorações pelo aniversário da capital paraense, foram repassados pelo Governo do Estado 604 itens a batedores de açaí, incluindo o tanque de branqueamento, o tanque em aço de inox é uma inovação que garante segurança sanitária e qualidade ao açaí comercializado. O equipamento foi desenvolvido por um conjunto de instituições públicas e privadas que integram o Programa Estadual de Qualidade do Açaí (PEQA), coordenado pela Sedap.

A Sedap participou da criação do equipamento, junto com representantes dos batedores artesanais e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O protótipo foi validado pelo laboratório das Centrais Elétrica do Norte do Brasil (Eletronorte), credenciado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O tanque de branqueamento, mais conhecido como “branqueador”, permite que o produto oferecido nos tradicionais pontos de vendas tenha segurança sanitária.

“É um investimento significativo do Estado, e que tem uma importância muito grande para a população, que pode contar com um produto apropriado ao consumo”, reiterou o titular da Sedap, João Carlos Ramos.

Tecnologia

De acordo com o gerente de Fruticultura da Sedap, Geraldo Tavares, o equipamento é composto por um cesto com capacidade para 14 quilos do fruto que é imerso em água com 80 graus centígrados, por 10 segundos. “Após esse período, o fruto é retirado e processado. É um equipamento crucial, pois não tem como fazer a assepsia do fruto sem esse dispositivo”, disse o especialista, assegurando que o processo não altera a cor, o aroma e o sabor do açaí.

Foto: Leandro Teixeira – Sedap