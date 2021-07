Estado atua com ações educativas, preventivas e de saúde nos balneários

Entre as diversas ações desenvolvidas pela Operação Verão 2021 se destaca o trabalho de orientação e conscientização feito por agentes dos órgãos estaduais que dão suporte à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). São 40 localidades paraenses que contam com reforço na segurança e ações de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) atua na vacinação e vigilância sanitária nas praias. Entre as vacinas disponibilizadas estão contra Hepatite B, Tríplice Viral e Influenza, além de testes rápidos para Covid-19. Já foram aplicadas 68 vacinas.

A coordenadora de Vacinação da Sespa, Marília Leão, ressalta que a Operação Verão contribui com a Campanha Julho Amarelo, voltada à conscientização sobre hepatites virais. “Beneficiou bastante, porque estamos mais próximos da população nas praias, conscientizando sobre as formas de prevenção às doenças”, afirma.

A Sespa conta com equipes da Vigilância Sanitária Estadual, que atuam em restaurantes e bares alertando para as adequações necessárias ao funcionamento, de acordo com o Decreto 800/2020 e RDC 2016/2004. “Não podemos deixar a população esquecer que a pandemia não acabou. Reforçamos o uso correto das máscaras em estabelecimentos públicos e privados, além de evitar aglomeração em ambientes fechados”, assegura a diretora da Vigilância Sanitária da Sespa, Milvea Carneiro.

Diante de alguma irregularidade relacionada aos protocolos da pandemia, as equipes solicitam a correção imediata pelos proprietários e funcionários dos estabelecimentos, e aplicam o termo de Orientação de Bandeira Verde.

Prevenção – O Corpo de Bombeiros Militar do Pará realiza um trabalho educativo com os banhistas, enfatizando a prevenção de acidentes em praias e balneários. Neste ano, 482 bombeiros atuam na Operação Verão.

O tenente-coronel Átila das Neves Portilho ressalta que, ao longo dos anos, a corporação conta com militares nos balneários e nas estradas. “Os profissionais atuam de forma dedicada e proativa, visando evitar acidentes ou minimizar suas consequências. Não há dúvidas que a presença dos guarda-vidas nos balneários evita tragédias, como um elevado número de óbitos por afogamento, pois a atuação se dá de forma preventiva, quando se percebe que o banhista está se colocando em uma situação de risco”, esclarece.

Ação educativa – Além da fiscalização de trânsito em praias e demais balneários do Estado, o Departamento de Trânsito (Detran) atua na educação, com a distribuição de material informativo e orientações sobre os fatores de risco e sinalização das vias. “Alertamos sobre a proibição do consumo de bebida alcoólica, uso de celular, cadeirinha, cinto de segurança, entre outras informações essenciais para um passeio seguro. Nosso objetivo é óbito zero no trânsito”, informa Bento Gouveia, diretor Técnico-Operacional do Detran.

Segundo ele, as principais infrações identificadas são falta da documentação de motoristas e do uso do capacete por condutores de motocicletas, e ultrapassagem em local proibido.

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Detran