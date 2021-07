Estado atua em Salinópolis com força-tarefa contra doenças e criminalidade

Em julho deste ano, os protocolos de prevenção à Covid-19 serão mais flexibilizados em relação ao ano passado. O avanço da vacinação, que colocou o Pará como o terceiro estado no ranking nacional da imunização, provoca a queda da taxa de contágio e internações. Com esse cenário, o bandeiramento determinado pelo governo do Estado liberou o acesso a praias, balneários e similares, sem restrição de horários.

No município de Salinópolis, na região Nordeste, um dos destinos mais procurados na costa atlântica paraense, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) reúne representantes dos órgãos de segurança pública e saúde com o objetivo de fortalecer as ações preventivas e de ostensividade, para combater crimes e também proteger a população de doenças virais, como a hepatite.

A implantação do CICC faz parte de um leque de ações da Operação Verão 2021, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na última quinta-feira (1º), com término em 2 de agosto.

“O Decreto 800 ainda estabelece para esse mês de julho algumas restrições para as atividades, principalmente de entretenimento. Os estabelecimentos comerciais, restaurantes e bares, por exemplo, só vão poder funcionar até uma hora da manhã. Todos os órgãos do sistema estão compondo uma força-tarefa pra fazer essa fiscalização diariamente”, informou o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Além da atuação dos órgãos, a participação individual é necessária no combate à pandemia. “O sistema conta também com a participação da população, que deve ter consciência de que ainda vivemos um período em que precisamos, cada um, fazer a nossa parte, para que a gente melhore cada vez mais o estado de saúde da sociedade”, ressaltou o secretário adjunto.

O Centro Integrado está instalado na praia do Atalaia, ao lado do Atalho da Sophia. Servidores das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran) e Centro Integrado de Operações (CIOp), além da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), estão no local para atender a população.

Atendimento – “Nós estamos aqui no Centro Integrado para trazer a prevenção e a triagem de diagnóstico. Julho é o mês alusivo à conscientização sobre as hepatites. Nós vamos trabalhar aqui no Centro Integrado todos os finais de semana do mês, trazendo testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, sendo que no próximo final de semana teremos também a vacina contra a gripe”, adiantou Marília Leão, Coordenadora de Hepatites Viras.

A Operação Verão 2021 reúne mais de 3 mil profissionais de segurança pública, em mais de 40 localidades. O objetivo é garantir a prevenção à criminalidade e à disseminação do novo coronavírus.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Cesar Filho