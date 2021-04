Estado autoriza construção do campus da Uepa em Parauapebas

O governador Helder Barbalho assinou na tarde desta segunda-feira (12) a ordem de serviço para construção do campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em Parauapebas, município da região Sudeste. Este será o 22º campus da instituição, resultado da parceria entre Governo, prefeitura de Parauapebas e a mineradora Vale.

Em cerimônia on-line, o governador afirmou que a implantação do campus da Uepa em Parauapebas é uma oportunidade de acesso à educação superior para jovens do município e do sudeste paraense. Helder Barbalho também frisou a importância de parcerias para consolidar a instalação da Uepa em Parauapebas.

“Certamente hoje é um dia de festa para a cidade e de renovação da esperança de nossa juventude de Parauapebas para que, a partir da presença mais ampla e efetiva da Uepa, nós possamos estar garantindo a oferta de educação superior, de cursos de especialização e aprimoramento curricular para esta região. Desde o primeiro instante, quando cheguei ao governo do Estado, tenho tratado com o Darci (Darci Lermen, prefeito de Parauapebas) sobre isso, e há uma absoluta convergência entre nós de que esta é uma agenda prioritária para a cidade”, informou o governador.

Ele também disse que, em razão de ser uma cidade estratégica por conta da mineração, inovação e tecnologia, Parauapebas demanda mão de obra qualificada. “A Uepa anseia por esta estrutura. Faltava este momento de consolidar uma estrutura física, definitiva, estruturada, que fará com que a presença da Universidade possa ser uma referência educacional superior. A qualidade e a expertise que a Uepa traz, certamente, irá agregar valor à cidade, sendo mais uma oportunidade de ensino superior público. Mas também representa um alento para a juventude, não só de Parauapebas, mas de Eldorado (Eldorado do Carajás), Curionópolis, Canaã dos Carajás, da região da PA-279. Um dia histórico, e eu só tenho a festejar a parceira. Que esta união possa logo render os frutos, para nós estarmos juntos na entrega dessa estrutura”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Parcerias – Para o reitor da Uepa, Rubens Cardoso, a importância desse momento vai além do anúncio da construção do campus. “Essa parceria vai possibilitar a amplitude de ação que envolve o interior do Estado, como estabelece a própria Lei nº 5.747, de criação da Uepa, e ao mesmo tempo vai qualificar capital humano para poder atuar no mercado de trabalho estadual e contribuir para a transformação estrutural da sociedade”, ressaltou.

Rubens Cardoso ainda destacou a possibilidade de concretização de mais parcerias no município. “Há a possiblidade de a Uepa desenvolver cooperação com outras Instituições de Ensino Superior, pois nesta mesma área está instalado o campus da Ufra (Universidade Federal Rural da Amazônia), e isso vai facilitar para que alunos e professores tenham uma vivência acadêmica melhor, e essa proximidade nos levará a desenvolver projetos”, acrescentou.

Momento de conquista – Para o prefeito Darci Lermen, o sonho de ter a Uepa no município está cada vez mais perto de se tornar realidade. “Essa é uma luta de muitos anos. Pra nós, é fundamental a presença da Universidade do Estado do Pará pelo volume de conhecimento que vai trazer para o município, para a nossa juventude. Nosso município merece por tudo aquilo que representa para o Estado. Agora é momento de conquista e de continuar o trabalho. Essa parceria entre Prefeitura, governo do Estado e Vale está gerando muitos frutos”, destacou o prefeito.

A parceria entre entidades públicas e privadas visando ao desenvolvimento regional também foi aprovada pela Vale. “Para nós é uma satisfação integrar mais esta parceria com o governo do Estado e a prefeitura de Parauapebas, compartilhando deste objetivo comum de atuar pelo avanço da educação e por contribuir para assegurar mais uma oportunidade de carreira universitária para a nossa população no Sudeste do Pará”, disse o diretor de Relações Governamentais da Vale, Luiz Santiago, que participou da cerimônia on-line ao lado da gerente de Relações Governamentais da mineradora, Ana Carolina Alves, e do gerente Executivo de Projetos de Metais Básicos, Plínio Tocchetto.

Projeto arquitetônico – O prédio a ser construído terá uma área total de 4.554,57 metros quadrados (m²), na Rodovia PA-275, na saída de Parauapebas para o município de Marabá. Serão dois pavimentos, com salas de aulas e de tutoria e laboratórios para os cursos de graduação em Matemática, Enfermagem, Ciências Biológicas e Engenharia de Software.

O projeto arquitetônico, elaborado em parceria com a Coordenação de Arquitetura e Engenharia (CAE) da Uepa e a Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas, prevê ainda em sua primeira etapa biblioteca, sala das coordenações dos cursos de graduação e especializações, e os laboratórios de anatomia, informática, de todas as clínicas, histologia, zoologia e botânica.

Fonte: Agência Pará

Foto: Jader Paes / Ag. Pará

Por: Por Ize Sena (UEPA)