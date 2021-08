Estado autoriza início da revitalização da PA-450, entre Bragança e Tracuateua

Em parceria com a Prefeitura de Bragança, a obra vai garantir a melhoria do tráfego na rodovia estadual

Em agenda de trabalho no município de Bragança, na região Nordeste, o governador Helder Barbalho autorizou o início das obras de revitalização da Rodovia PA-450. A obra é resultado de convênio com a Prefeitura municipal, e beneficiará o trecho entre os municípios de Bragança e Tracuateua, com extensão de 32 quilômetros. O projeto de reconstrução da rodovia inclui, ainda, a substituição de duas pontes de madeira por estruturas de concreto.

O convênio firmado com a Prefeitura de Bragança vai garantir a reconstrução de quase toda a rodovia estadual, que totaliza 34,9 km de extensão, ainda em revestimento primário. A PA-450 conecta os municípios de Tracuateua e Bragança, e se interliga com a BR-308.

A assinatura da Ordem de Serviço contou com a presença do secretário de Estado de Estado de Transportes, Adler Silveira.

Em Bragança, o governador também entregou o sistema de videomonitoramento de segurança pública, o Centro Especializado de Atendimento para pacientes de Covid-19 e tratores agrícolas para fomentar a agricultura no município. Por Kátia Aguiar (SETRAN)

FONTE AGENCIA PARA