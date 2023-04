Estado autoriza obra para a construção do Mirante de Trombetas, em Oriximiná 

A população do município de Oriximiná, na Região de Integração do Baixo Amazonas, vai ganhar um ponto turístico através das obras do Mirante de Trombetas. A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (18), pelo governador Helder Barbalho, ao lado do secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral.

O governador estadual ressaltou o potencial turístico que a obra irá viabilizar para o município. “Um ponto fantástico do município de Oriximiná que vai permitir com que a população da cidade possa ter a vista de um dos rios mais lindos do mundo, além de quiosques, áreas esportivas, de lazer, um ponto turístico importante para a cidade”, destacou o chefe do executivo estadual.

De acordo com a Sedop, o Mirante será uma grande janela para o Rio Trombetas e será construído no ponto mais alto da orla da cidade com espaço coberto com quiosques, praças de alimentação, quadra de esportes, playground e paisagismo para atender a população e proporcionar um espaço para o lazer e bem-estar, valorizando a cultura e preservação ambiental com espaço turístico de contemplação ao pôr do sol e para a região dos lagos. Além disso, este equipamento público será de grande importância para fomentar o potencial turístico da região.

Com o valor de R$ 2.143.700,96, o projeto será executado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), e prevê um espaço urbanizado de aproximadamente 1.766,68 metros quadrados com playground, áreas com quadra esportivas, espaços para o lazer e alimentação. Todo o espaço contará com novas instalações elétricas e hidrossanitárias e esgotamento sanitário, bem como novos equipamentos para a área de playground e demais serviços complementares.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará