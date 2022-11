Estado beneficia 1.400 alunos com nova entrega de escola reconstruída em Altamira

Há 17 anos, o abandono, o desconforto e a insatisfação faziam parte da rotina de quem frequentava a Escola Estadual Profª. Ducilla Almeida do Nascimento, em Altamira, município da região sudoeste paraense. Essa realidade ficou no passado, nesta quarta-feira (23), com a entrega das obras de reconstrução deste importante espaço de aprendizagem pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“É uma alegria muito grande poder voltar aqui mais uma vez e, acima de tudo, ter a oportunidade de devolver essa unidade para toda a comunidade escolar. Ainda temos outras escolas que precisam ser melhoradas e vamos avançar para que essa conquista chegue em toda a rede estadual de ensino. Em nosso planejamento para 2023, nós estaremos garantindo que as demais escolas estaduais de Altamira também sejam beneficiadas”, destacou o governador Helder Barbalho.

Desde a sua inauguração, em 2005, a unidade escolar não recebia serviços de manutenção em sua estrutura física. Durante a vistoria foram identificados inúmeros problemas, como goteiras, vazamentos no reservatório de água, salas sem climatização, rede elétrica exposta e defeituosa, além de comprometimento em sua rede hidráulica. Quem vivenciou essa realidade de perto foi a estudante Rayane Cremon, que apontou a principal dificuldade que existia no local.

“A escola tem ótimos professores, mas um dos principais problemas que tínhamos era a falta de climatização, pois os ventiladores quase sempre estavam quebrados e não funcionavam. Aqui em nossa região o calor é intenso, principalmente na parte da tarde e isso acaba interferindo bastante nos estudos. Tenho certeza que a partir de agora vamos ter todo o conforto que precisamos para que o nosso rendimento escolar seja ainda melhor”, afirmou.

Melhorias – Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na ordem de R$ 1,07 milhão, os avanços vão possibilitar mais conforto, segurança e qualidade de ensino para cerca de 1.400 alunos que estão matriculados no Ensino Médio Regular e Atendimento Educacional Especializado (AEE). A unidade está sendo devolvida à comunidade escolar toda climatizada, com mobiliários novos, equipamentos didáticos modernos e que vão fazer a diferença na vida dos estudantes.

Os investimentos viabilizaram a reconstrução de 12 salas de aula, laboratório de informática, laboratório multidisciplinar, biblioteca, sala do AEE, sala de vídeo, direção, secretaria, coordenação pedagógica, sala dos professores, cozinha, recreio coberto, quadra poliesportiva coberta, banheiros feminino e masculino, além de equipamentos que propiciam acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs).

A diretora da unidade, Luzia Bernardes, descreve o momento como a realização de um grande sonho. Ela conta, ainda, que alguns professores que lecionam no local estão perto de se aposentar e nunca trabalharam em salas climatizadas. Para eles, a importância dessa conquista é algo inexplicável.

“Antes, a escola estava bastante precária, principalmente na questão estrutural. A falta de isolamento acústico atrapalhava o ensino nas salas de aulas, sem contar o forte calor do verão amazônico que é muito quente e, como não tínhamos centrais de ar-condicionado, a situação piorava ainda mais. Agora a realidade mudou, graças ao olhar sensível do governador Helder Barbalho e, com certeza, essas melhorias vão contribuir significativamente para o avanço do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos”, disse a dirigente.

Avanços – Com a entrega da Escola Estadual Profª. Ducilla Almeida do Nascimento, o Estado alcança a marca de 115 unidades reconstruídas, ampliadas ou construídas do zero. De acordo com o secretário adjunto de Logística Escolar, Alexandre Buchacra, o espaço de aprendizagem em Altamira possui um grande quantitativo de alunos e, pensando nisso, a melhoria das instalações vai garantir um preparo adequado dos estudantes para o ingresso no ensino superior.

“Quem entrar aqui, vai encontrar uma nova escola, com equipamentos modernos, climatização adequada, novo mobiliário, para garantir uma educação pública digna e de qualidade, transformadora no sentido de melhorar a condição de vida das pessoas. Além disso, a escola também recebe, neste momento, instrumentos musicais que vão aguçar a parte lúdica dos nossos alunos”, enfatizou Alexandre Buchacra.

O prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, ressaltou que o governador Helder Barbalho mais uma reafirma o seu compromisso na área da educação pública paraense. “Hoje, nosso município está em festa com a entrega da Escola Estadual Profª. Ducilla Almeida do Nascimento e, também, com o anúncio da finalização das obras das escolas estaduais Odila de Sousa e Profª. Dairce Pedrosa Torres. A população de Altamira ganhou muito no primeiro mandato do governador Helder Barbalho e ganhará muito mais, tenho certeza, no segundo”, pontua o gestor municipal.

