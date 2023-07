Estado beneficia em Viseu mais de 370 famílias com os programas ‘Sua Casa’ e ‘CredCidadão’

Para ampliar a construção de moradias dignas e fomentar a economia local, o Governo do Pará entregou recursos do Programa Sua Casa e cartas de crédito do Programa CredCidadão a moradores de Viseu, município do nordeste paraense, nesta quinta-feira (06), em cerimônia com a presença do governador Helder Barbalho. Os benefícios sociais chegaram em um dia de festa para a população.

“Hoje, Viseu completa 128 anos. E hoje estamos entregando recursos aos empreendedores, que a partir do CredCidadão recebem esse apoio. O Programa Sua Casa beneficia hoje 276 famílias. Não é empréstimo; é apoio financeiro de cerca de R$ 16 mil. Usem no comércio local para o dinheiro circular no município de Viseu”, ressaltou o governador.

Cheques do “Sua Casa” foram entregues para 276 famílias de Viseu. De acordo com a Companhia de Habitação do Pará (Cohab), responsável pela gestão do programa, o investimento vai ampliar a qualidade de vida dos moradores. “Nesta grande ação estamos investindo mais de R$ 2,4 milhões. O recurso vai possibilitar que novas famílias possam iniciar a obra da casa própria, mas também vai garantir que famílias que já estão sendo atendidas pelo programa consigam concluir a obra de construção das residências”, frisou Luís André Guedes, presidente da Cohab.

Luta de uma vida – Maria Silva Costa, uma das beneficiadas, contou que vai realizar um sonho antigo. “A minha casa é de tábua; nunca tive casa de alvenaria. Com essa ajuda vou construir dois quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Quando eu tiver minha casa vou agradecer a todo mundo que me ajudou nessa luta de uma vida de quase 65 anos”, acrescentou.

O Programa Sua Casa já beneficiou mais de 187 mil pessoas em todo o Pará. Até o dia 25 de maio de 2023, a política pública habitacional já havia permitido construir, reconstruir e ampliar mais de 37 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 133 municípios paraenses, nas 12 regiões de Integração. Para garantir as ações que melhoram os índices habitacionais no Pará, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

Apoio aos micros – O Programa CredCidadão entregou cartas de crédito para impulsionar 100 microempreendedores a iniciarem ou ampliarem seus negócios. “Muitas vezes, nós, autônomos, não temos dinheiro para dar início. Isso foi muito bom. Eu pretendo usar esse valor no meu negócio para progredir mais”, destacou Samara Borges.

O CredCidadão é o programa do Governo do Pará que concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio local. Um microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, que pode ser renovado. Voltado para microempreendedores formais e informais, o Programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, em condições especiais, para estimular a economia nos municípios.

